2022 sind neue Pfefferkörner am Start Stand: 05.02.2021 11:00 Uhr

Die Pfefferkörner der neuen Staffel (ab 15.01. in DAS ERSTE und der ARD MEDIATHEK) heißen Pippa, Lou, Rafa, Milan und Jet. Die Fünf haben natürlich wieder bewegende und spannende Fälle in der Speicherstadt zu lösen. Hier erfahrt Ihr alles über die Rollen und ihre Darsteller:

ELYZA spielt PIPPA FLYNT

PIPPA ist so etwas wie die Greta Thunberg der Pfefferkörner – ihr ökologisches Bewusstsein ist ihr ständiger Begleiter. Sie hat die große Gabe, andere mitzureißen und die richtigen - und vor allem kritischen - Fragen zu stellen. Pippa engagiert sich in der Bienen AG der Schule, sammelt für den Regenwald und zettelt Diskussionen um Kreuzfahrten am Küchentisch an.

Seit einem Autounfall vor 6 Jahren ist sie querschnittsgelähmt und sitzt im Rollstuhl. Doch Mitleid ist ihr ein Graus und beschützt werden will sie schon gar nicht – auch dann nicht, als sie plötzlich von ihrer Vergangenheit eingeholt wird und alles, was sie in die Hand nimmt, schief läuft. Wie gut, dass mit Jet ein sehr verständnisvolles und nicht ganz uninteressantes Pfefferkorn ins Team kommt!

ELYZA spielt seit 2019 bei den Pfefferkörnern. Sie ist 13 Jahre alt, besucht die 8. Klasse ist super sportlich (Tennis), schaut gern „Modern Family“ und liebt besonders Singen und Schauspielern. Elyza dreht gern emotionale Szenen, in denen man sich so richtig in seine Rolle einfinden kann, – eine gute Voraussetzung für ihren späteren Berufswunsch „Schauspielerin“!

LUNA spielt LOUISE (LOU) FLYNT

LOU ist die unwesentlich jüngere Zwillingsschwester von Pippa – und könnte ihr nicht unähnlicher sein: Lou weiß genau, was sie will, hat ERSTE HILFE von der Pieke auf gelernt und stylt sich gern so, wie es in ihrer Lieblingsstadt London gerade angesagt ist.

Lou ist unerschrocken, geht auf Menschen zu, kann wunderbar schauspielern und so tun als ob – aber mit ihrem Selbstbewusstsein eckt sie auch gelegentlich an. Doch unter der Fassade der extrovertierten Lou steckt ein sensibles Mädchen, das für das Glück ihrer Mutter und ihrer Schwester jederzeit alles geben würde.

LUNA spielt seit 2019 bei den Pfefferkörnern. Auch sie ist 13 Jahre alt und geht in die 8. Klasse.

KLEON spielt RAFAEL (RAFA) CELIK

RAFA ist anfangs alleiniger Nutzer des Hauptquartiers, das seiner Familie – eigentlich dem Kakaokontor seiner Mutter – gehört. Rafa und sein bester Freund Jet lieben es, oben auf dem Boden in der Speicherstadt auf dem Sofa zu chillen und Computerspiele zu zocken. Niemals würde er diesen Platz mit jemand anderem teilen – bis Lou auf der Bildfläche erscheint und ihm den Kopf verdreht.

Rafa ist ein bisschen stur und unerbittlich, auch was seinen kleinen Bruder Milan betrifft, aber die Pfefferkörner haben mit ihm einen verlässlichen, mutigen, sportlich-schnellen Neuzugang, der ziemlich sensibel sein kann, wenn es um seinen Vater – und irgendwann dann auch Lou – geht.

KLEON ist seit Sommer 2020 bei den Pfefferkörnern. Er ist fast 14, geht in die 8. Klasse und liebt das Schauspielern auf Schultheaterbühnen genau so wie fürs Fernsehen.

CIHAN spielt MILAN CELIK

MILAN ist Rafas kleiner Bruder und für seine Eltern eine ganz schöne Handvoll. Er liebt Tiere und das Fotografieren – eine gefährliche Kombination, wenn man schon morgens auf dem Schulweg so viele interessante Insekten und Vierbeiner trifft....

Er kommt zu spät zur Schule und hat sie auch schon mal ganz vergessen, was einen Anruf der Lehrer bei den Eltern nach sich zieht und dazu führt, dass er seit Neuestem zu Hause unter ständiger Beobachtung steht. Das kann man sich als Pfefferkorn natürlich nur bedingt leisten, denn wenn Freya und Nazim (Polizist von Beruf) wüssten, was ihr jüngster Sohn so treibt, stünde er vermutlich unter Dauerhausarrest.

Aber Milan ist ein verdammt gutes Pfefferkorn: er beobachtet messerscharf, ist mutig und gründlich in seiner Recherche und hat die Gabe, Notlügen so gut zu verpacken, dass ihm niemand böse sein kann.

CIHAN ist 9 Jahre alt, geht in die 4. Klasse der Grundschule und liebt Fahrrad fahren, Lesen und Malen. Sein Lieblingssport ist Fußball – und (klar) seine Lieblingshelden im Fernsehen sind die Pfefferkörner. Im Moment kann er sich vorstellen, später professioneller Schauspieler zu werden – denn er liebt jetzt schon Actionszenen und den Dreh in der Speicherstadt, vor allem im HQ.

SHELDON spielt JET

JET ist Rafas bester Freund und Sohn der Vietnamesin Cam Ly, die eine kleine Schneiderei betreibt.

Jet ist ein wahres Computergenie, programmiert Apps und ist der klare Kopf der Pfefferkörner. Meist verhält er sich neutral, sammelt Fakten und trifft dann erst eine Entscheidung – aber es gibt Momente, da wird auch Jet impulsiv, zum Beispiel dann, wenn es um die Sicherheit seiner Mutter geht oder ihm oder seinen Freunden etwas schreiend Ungerechtes widerfährt.

Zwischen Rafa und dem Rest muss er gelegentlich vermitteln, denn sein Freund ist nicht sofort von den Missionen der Pfefferkörner überzeugt. Jet ist begeisterter Radsportler und träumt von einer Reise in sein Heimatland Vietnam mit seiner Mutter.

Der 13jährige SHELDON geht in die 8. Klasse und spielt und schaut am liebsten Basketball. Daneben praktiziert er KungFu, tanzt und kocht gern. Es wäre für ihn cool, wenn er das Modeln und Schauspielern später auch zu seinem Beruf machen könnte, denn er liebt es, bei den Pfefferkörnern am Set Actionszenen zu drehen und jemanden darzustellen, der er selbst nicht ist.

Dieses Thema im Programm: Das Erste | Pfefferkörner | 20.02.2021 | 08:50 Uhr