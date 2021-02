Autogramme, Castings, Videos

Liebe Pfefferkörner-Fans,

uns erreichen täglich viele E-Mails mit Fragen zu den Folgen und den Darstellern. Wir können leider nicht immer alle beantworten, aber da ganz viele von euch immer die gleichen Sachen wissen wollen, haben wir die beliebtesten Fragen zusammengefasst. Die Antworten findest du hier.

Schau doch zu erst hier nach, vielleicht ist deine Frage dann schon beantwortet.

Ich möchte bei den Pfefferkörnern oder anderen Serien mitspielen.

Wo kann ich mich bewerben?

Es gibt immer sehr viele Anfragen von Kindern, die mitspielen möchten und leider nur sehr selten Rollen zu besetzen.

Generell sollten sich alle Schauspielinteressierten an Kinder-Casting-Agenturen wenden, deren Adressen du in den Branchenverzeichnissen deiner Stadt/Region findest. Das gilt auch, wenn du als Komparse mitspielen möchtest oder auch, wenn du an Rollen in anderen Produktionen interessiert bist.

Bitte sprich aber unbedingt mit deinen Eltern, bevor du deine Kontaktdaten weitergibst oder gar zu einem Termin gehst, denn es gibt auch Menschen, die das ausnutzen und dich betrügen wollen.

Wenn neue Pfefferkörner gesucht werden, wird ein Casting durchgeführt, dann werden die jeweils genauen Voraussetzungen festgelegt. Hier sucht die Produktionsfirma in Hamburg die Schauspieler aus. Kinder, die sich bewerben wollen, sollten in der Regel nicht jünger als sieben und nicht älter als zwölf Jahre sein. Und sie müssten auf jeden Fall in Hamburg oder Umgebung wohnen.

Für die Nebenrollen werden unterschiedliche Typen in verschiedenen Altersgruppen gesucht. Auch die Darsteller für die Nebenrollen werden von der Produktionsfirma über Casting-Agenturen ausgesucht und auch sie müssten in Hamburg oder Umgebung wohnen.

Sobald wir wissen, ob es eine weitere Staffel und dann auch ein entsprechendes Casting geben wird oder ggf. die aktuellen Darsteller weitermachen, werden wir dich auf unserer Website darüber informieren. Persönliche Nachrichten können wir dazu leider nicht schicken, schau einfach mal wieder auf die Seite.

Gibt es Autogramme von den Pfefferkörnern?

Leider gibt es keine Autogrammkarten von den Pfefferkörnern. Aber wir haben für dich E-Cards bereitgestellt, auf denen die Unterschriften der Darsteller zu finden sind.

Wo bekomme ich die privaten E-Mail-Adressen, Telefonnummern oder Anschriften her?

Leider gar nicht. Diese dürfen wir aus Datenschutzgründen nicht herausgegeben. Anfragen an die Redaktion leiten wir weiter. Wir können dir aber leider nicht immer eine Antwort versprechen.

Gibt es alle Folgen auch im Internet als Video zu sehen?

Du kannst alle Fälle der Pfefferkörner noch ein Jahr nach der TV- Ausstrahlung hier anschauen.

Wird es wieder neue Folgen geben?

Die Dreharbeiten für die 17. Staffel haben begonnen. Die neuen Folgen werden voraussichtlich Anfang 2021 ausgestrahlt. Wie es danach weitergeht, steht noch nicht fest, aber wir hoffen alle, dass es die Pfefferkörner noch lange geben wird.

Gibt es einen Kinofilm mit den Pfefferkörnern?

Am 7. September 2017 hatte der erste Pfefferkörner-Kinofilm offiziell in den deutschen Kinos Premiere. Er heißt "Die Pfefferkörner und der Fluch des schwarzen Königs". Der zweite Kinofilm trägt den Titel "Die Pfefferkörner und der Schatz der Tiefsee" und kommt im Frühjahr 2021 in die Kinos.

Was machen die alten Pfefferkörner jetzt?

Was wir wissen, haben wir in die Steckbriefe geschrieben, die du unter der Rubrik Stars finden kannst. Wir haben leider auch keinen Kontakt zu den Darstellern der alten Pfefferkörner, sodass wir Anfragen nach Adressen oder einem Kontakt leider nicht beantworten können.

Warum haben die alten Pfefferkörner aufgehört?

Die ersten Pfefferkörner sind inzwischen aus ihren Rollen "herausgewachsen"; sie haben lange gedreht und sich dann selbst auch auf neue Aufgaben/Rollen gefreut. Fiete und Jana haben den Pfefferkörnern im Laufe der 4. Staffel in den Folgen 43 und 48 noch einen Besuch abgestattet. Und Natascha hat in der ersten Folge der dritten Bande als Polizistin mitgespielt (Folge 53). Ansonsten haben wir keinen Kontakt zu den Schauspielern.

Wann und mit welchem Detektiv-Team wurden die einzelnen Folgen produziert?

Die erste Generation - Natascha, Fiete, Cem, Jana und Vivi

Staffel 1 - Folge 1-13 - 1999/2000

Staffel 2 - Folge 14-26 - 2000/2001/2002

Die zweite Generation - Vivi, Johanna, Panda, Katja und Paul

Staffel 3 - Folge 27-39 - 2002/2003

Staffel 4 - Folge 40-52 - 2003/2004

Die dritte Generation - Lilly, Yeliz, Marie, Laurenz und Karol

Staffel 5 - Folge 53-65 - 2007/2008

Staffel 6 - Folge 66-78 - 2008/2009

Die vierte Generation - Sophie, Themba, Rasmus, Lina und Emma

Staffel 7 - Folge 79-91 - 2010/2011

Staffel 8 - Folge 92-104 - 2011

Die fünfte Generation - Emma, Henri, Nina und Max

Staffel 9 - Folge 105-117 - 2012

Die sechste Generation - Nina, Max, Luis und Jessi

Staffel 10 - Folge 118-130 - 2013

Die siebte Generation - Luis, Jessi, Niklas, Ceyda und Anton

Staffel 11 - Folge 131-143 - 2014

Die achte Generation - Jale, Till, Stella, Ramin und Pinja

Staffel 12 - Folge 144-156 - 2015

Staffel 13 - Folge 157-169 - 2016

Die neunte Generation - Mia, Alice, Lisha, Benny und Johannes

Staffel 14 - Folge 170-182 - 2017

Die zehnte Generation - Nele, Kira, Levin, Tayo und Olufemi (Femi)

Staffel 15 - Folge 183-195 - 2018

Staffel 16 - Folge 196-208 - 2019

Die elfte Generation - Lou, Pippa, Tarun, Jonny und Clarissa

Staffel 18 - Folge 209-221 - 2021

Wo werden die Pfefferkörner gedreht? Kann ich bei den Dreharbeiten zugucken?

Zum Großteil wird in der Hamburger Speicherstadt und im Hamburger Hafen gedreht. Zuschauen bei den Dreharbeiten kannst du leider nicht, da wir das Filmteam in Ruhe lassen wollen, denn solche Filmaufnahmen sind doch sehr stressig und da sollten nicht noch mehr Menschen dabei sein - denn schon das Filmteam ist sehr groß.

Aber wir berichten regelmäßig über die Dreharbeiten und veröffentlichen Berichte, Bilder und Filme davon auf der Webseite.

Werden die alten Pfefferkörner-Folgen noch gesendet?

Alle bisher gedrehten Folgen werden im Ersten und im KiKA immer wieder gesendet. Alle Termine der nächsten Wochen findet ihr in der Rubrik Sendetermine.

Wie kommt der Name "Pfefferkörner" zustande?

Die Überlegung war, einen typischen Hamburger Namen zu finden. Früher wurden die Hamburger Kaufleute "Pfeffersäcke" genannt. Da unsere Spürnasen weder alt, noch Kaufleute sind, musste eine anderer Name für den Detektivklub gefunden werdern. So kam man auf den Namen "Die Pfefferkörner", denn sie sind klein und feurig und kugeln munter durch die Gegend. Sie kommen aus aller Herren Länder und haben's ganz schön in sich.

