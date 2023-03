Das sind die neuen Pfefferkörner Stand: 09.03.2023 17:13 Uhr Nachdem es die Pfefferkörner der 12. Generation in alle Himmelsrichtungen verstreut hat, ist es Zeit für ein neues Team im Pfefferkörner-Hauptquartier. Leo, Jasina, Moritz, Hakim und Amy übernehmen!

In der 19. Staffel verabschieden sich Pippa, Luna, Jet, Rafa und Milan und machen den Platz frei für fünf neue Pfefferkörner: Auf Gangsterjagd gehen jetzt Amy, Moritz, Jasina, Hakim und die geheimnisvolle Leo. Sie ermitteln u. a. in einem echten „cold case“ der Kriminalgeschichte, beim HSV, in Mafiakreisen, gegen Drogenhandel in der Schule und Identitätsdiebstahl im Internet.

Charlotte Farhadi spielt Leonie (Leo) Neumann

Die selbstbewusste Leo gibt sich häufig cool und ruppig. Sie verlässt sich auf ihren Bauch und trifft Entscheidungen häufig intuitiv. Mit ihrer schweigsamen Art verbreitet sie gerne die Aura des Geheimnisvollen, nicht zuletzt, um sich zu schützen. Sie muss lernen, zu vertrauen. Jasina und dann auch die anderen Pfefferkörner sind für sie eine große Chance. Zum ersten Mal hat sie Freunde, auf die sie sich richtig verlassen kann. Mit Moritz gerät sie anfangs oft aneinander, doch mit der Zeit verstehen sie sich immer besser.

Mads Albatros spielt Hakim Al-Khalil

Hakim, seine Mutter Djamila (Meryem Moutaoukkil) und Schwester Jasina sind ohne Vater Asad aus Syrien geflohen und leben seit acht Jahren in Hamburg. Der stille Kopfarbeiter fühlt sich zwar im HQ-Labor am wohlsten, kann mit seiner reifen, überlegenen Art aber auch sehr charmant sein. Er hat die Kriegserlebnisse nicht vergessen, Gewitter wecken bei ihm daher schreckliche Erinnerungen und machen ihm Angst. Für die Pfefferkörner ist er besonders wichtig, da er als talentierter Naturwissenschaftler bei der Tatortanalyse jedes Detail entdeckt.

Jasina Al-Khalil wird gespielt von Sophia Grande

Die herzliche und warmherzige Jasina hat nicht nur Qualitäten als Hackerin, sie hat auch immer ein offenes Ohr. Sie ist daher der Kummerkasten für alle Pfefferkörner. Besonders bemüht sie sich um Leo, von der sie ahnt, dass diese ein schmerzhaftes Geheimnis verbirgt. Distanziert ist sie allerdings gegenüber ihrem Vater. Nach all den Jahren glaubt sie nicht mehr, dass er nach Deutschland kommen wird. Mit Bruder Hakim verbindet sie die Liebe zu syrischem Essen. Beide sind daher häufig mit ihren Freunden an Djamilas syrischem Imbisswagen anzutreffen.

Jan Friedrichsen spielt Moritz Bruns

Zusammen mit seinem Vater Lars (Tim Ehlert), seiner Stiefmutter Mira (Zandile Darko) und Halbschwester Amy ist Moritz von München nach Hamburg gezogen. Der sportliche Sturkopf geht gerne mit dem Kopf durch die Wand. Als bayrischer Dickschädel hat er aber große Macher-Qualitäten, auch wenn es die anderen manchmal nervt, wenn er mal wieder den Chef heraushängen lässt. Seine Familie liebt er über alles und er würde für seine kleine Schwester Amy alles tun. Als großer Bruder ist Moritz unschlagbar.

Amy Bruns wird gespielt von Melody Rose

Amy ist das Nesthäkchen der Familie Bruns und weiß genau, wie man andere um den Finger wickeln kann. Sie ist schwerhörig und genießt es manchmal, in ihre Welt der Stille abzutauchen. So nimmt sie einfach ihre Hörgeräte ab, wenn ihr irgendetwas nicht passt. Ihr visueller Sinn ist dagegen ungewöhnlich geschärft und sie ist beispielsweise eine Meisterin im Lippenlesen.

