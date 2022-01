Stand: 27.07.2017 07:30 Uhr Die Pfefferkörner im Kino

Oft wurden wir gefragt, ob es nicht mal einen Kinofilm mit den Pfefferkörnern geben könnte und endlich ist es soweit. Diesmal musst du nicht bis zum Jahresende warten, um neue Pfefferkörner in Aktion zu erleben. Noch vor der Ausstrahlung der 14. Staffel im Herbst sind sie bereits auf der großen Leinwand. Seit 7. September läuft der Film "Die Pfefferkörner und der Fluch des schwarzen Königs" offiziell in den deutschen Kinos, und die Detektive Mia, Benny, Alice und Johannes in ihr erstes großes Abenteuer. Der Film ist der Startschuss für die neue Staffel im Fernsehen. Er erzählt, wie sich die neuen Pfefferkörner zusammenraufen und gemeinsam einen spannenden, supergeheimnisvollen und wirklich internationalen Fall lösen.

Die Pfefferkörner ermitteln in Hamburg und Italien

Auf einer Klassenfahrt nach Italien, mitten hinein in die südtiroler Berge, passieren seltsame Dinge: eine Scheune brennt, Quellwasser färbt sich pechschwarz und Luca, der Sohn des Bergbauern, hat das untrügliche Gefühl, den Hof seines Vaters treffe gerade ein unheimlicher Fluch.

Die Pfefferkörner ermitteln auf Hochtouren, glauben fest daran, dass es eine ganz logische Erklärung für die Vorfälle gibt und entdecken schnell, dass ein Hamburger Lebensmittelkonzern ein übergroßes Interesse an dem Wasser der Region hat. Ein spannendes Abenteuer zwischen Südtirol und Hamburg nimmt seinen Lauf und fordert starken Einsatz von den Pfefferkörnern, die bei aller Aufregung noch zu einem richtigen Team zusammen wachsen müssen.

Neue Detektive auf der großen Leinwand

Unter der Regie von Christian Theede ist das neue Team im Kinofilm erstmalig zu sehen. Diese neuen Pfefferkörner kannst du im Film in Aktion sehen: Luke Matt Röntgen spielt Johannes, den Sohn reicher Eltern, der es schwer hat, sich in der neuen Klasse einzuleben, dann aber wie ein echtes Pfefferkorn clever und mutig zur Lösung des neuen Falls beiträgt. Marleen Quentin ist Mia, eine zwölfjährige Fußballerin, die mit viel Herz und Courage für Gerechtigkeit einsteht - und ihre Schwester Alice, gespielt von Emilia Flint, gerne mal bevormundet. Alice lässt sich aber nicht die Butter vom Brot nehmen - genauso wenig wie Benny (Ruben Storck), der mit seinem genialen Computerhirn die ideale Ergänzung für das Ermittlerteam ist.

Dieses Thema im Programm: Die Pfefferkörner | 12.11.2017 | 08:10 Uhr