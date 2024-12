Adventskalender: Pfefferkörner-Hoodies zu gewinnen Stand: 15.12.2024 00:00 Uhr Heute lösen mal nicht die Pfefferkörner einen Fall, sondern ihr! Wer die Quizfrage richtig beantwortet, kann einen von drei Pfefferkörner-Hoodies für Kinder gewinnen.

Kinder lieben sie, wir alle lieben sie: Die Pfefferkörner! Jetzt gibt es die erfolgreiche Fernseh-Serie endlich auch im Audio-Format. ‚Die Pfefferkörner – Die Fälle als Hörspiel‘ findet ihr ab sofort in der ARD Audiothek. In der ersten Staffel mit 13 Folgen gehen unsere aktuellen Pfefferkörner Amy, Moritz, Jasina, Hakim und Leo auf Verbrecherjagd in Hamburg. Alles, was ihr über sie wissen müsst, erfahrt ihr in diesem Audio. Genau hinhören, dann ist die folgende Quizfrage sicher leicht zu beantworten.

Quizfrage: Welches der fünf Pfefferkörner trägt gerne einen weißen Laborkittel?

Wer die Quizfrage richtig beantwortet und das unten stehende Formular ausfüllt, hat die Chance auf einen von drei Pfefferkörner-Hoodies. Viel Glück!

Einsendeschluss: Dienstag, der 24. Dezember 2024, 23.59 Uhr

Die Gewinnerinnen und Gewinner werden aus allen eingesandten richtigen Antworten ermittelt. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des NDR und deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Größe für den Hoodie: * 104 116 128 140 152 164