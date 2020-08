Stand: 14.08.2020 16:00 Uhr

Ex-Pfefferkorn Jaden legt als DJ beim KiKA auf

Am 19. August 2020 um 15 Uhr gibt es bei KiKA LIVE ein Wiedersehen mit Jaden Bojsen. Den Pfefferkörner-Fans besser bekannt als Niklas Klinger aus der siebten Generation der Pfefferkörner, zusammen mit Luis, Jessi, Ceyda und Anton. Damals trug er noch den Künstlernamen Jaden Dreier. Das war 2014, heute ist Jaden 20 Jahre alt und kann bereits auf eine lange musikalische Karriere zurückblicken.

Bereits vor den Pfefferkörnern war Jaden im Musical "Tarzan" zu sehen und auch nach den Pfefferkörnern wurde es für Jaden nicht langweilig. Nach einigen Jahren als Mitglied der Boyband New District veröffentlichte er auch Musik als Solokünstler und ist international als DJ unterwegs.

Jaden nach den Pfefferkörnern - Was ist alles passiert?

In diesem Sommer legt er für den KiKA auf: Bei KiKA LIVE "#ZuHauseUmDieWelt" sorgt er als DJ für das musikalische Sommerfeeling am Strand. In der Sendung am 19. August erzählt er auch, wie es ihm seit der Zeit bei den Pfefferkörnern ergangen ist.

Die Kollegen vom KiKA haben ihn vorab interviewt. Hier erfahrt ihr unter anderem, was für ein Urlaubstyp Jaden ist:

