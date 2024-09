Stand: 19.09.2024 15:32 Uhr Die neuen Pfefferkörner beim Filmfest - Tickets zu gewinnen!

Die neue Staffel der Pfefferkörner feiert am Sonntag, 29. September 2024 beim Michel Kinder und Jugend Filmfest im Cinemaxx Dammtor in Hamburg mit zwei brandneuen Folgen Premiere.

Um 11 Uhr seht ihr die Folgen 263 und 264 aus der 21. Staffel, in denen erstmals das neue Pfefferkörner-Team zu sehen sein wird. Außerdem werden die neuen Pfefferkörner, gespielt von Josefine, Noah, Mathieu, Ida und Tibet, zusammen mit Regisseur Philipp Scholz live vor Ort sein und im Anschluss eure Fragen beantworten.

Wir verlosen exklusiv 5 x 2 Karten für die bereits ausverkaufte Veranstaltung am 29. September 2024 um 11 Uhr im Cinemaxx Hamburg-Dammtor. Wenn Du dabei sein möchtest, fülle das folgende Formular aus und schon bist du im Lostopf. Teilnahmeschluss ist am 25. September 2024, 23:59 Uhr. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt.

