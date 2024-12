Schon reingehört? Die Pfefferkörner gibt es jetzt als Hörspiel Stand: 18.12.2024 10:55 Uhr Die Pfefferkörner ermitteln seit 1999 spektakuläre Fälle im Fernsehen. Durch die neu inszenierten und bearbeiteten Original-Dialoge werden die spannenden Geschichten jetzt auch zum Hörerlebnis!

Die Pfefferkörner-Hörspiele hat der Hamburger Autor Sebastian Stuertz nach den Originalbüchern der Fernsehserie geschrieben und neu inszeniert. Das Besondere an seiner Aufgabe: die Fernsehsendungen mit der 13. Ermittler-Generation bestehend aus den Pfefferkörnern Jasina, Hakim, Leo, Amy und Moritz waren bereits abgedreht. Ausgehend vom vorhandenen Material sollten die Hörspiele entstehen.

Dafür hieß es zunächst: Abtauchen in den Pfefferkörner-Kosmos. Schnell wurde Stuertz die große Strahlkraft der Kinder- und Jugendserie klar. "Ich habe mit vielen Menschen gesprochen, die früher Pfefferkörner geguckt haben, als sie jung waren, und jetzt in Hamburg wohnen." Bei vielen hätte die Serie ihr Bild von Hamburg geprägt. "Einige, die hierher gezogen sind, haben wir den Pfefferkörnern zu verdanken, dass die jetzt hier sind."

Pfefferkörner für die Ohren

Insgesamt sind so 13 Pfefferkörner-Hörspielfolgen entstanden - dazu gibt es eine Bonus-Folge, in der die Stars der aktuellen Generation vorgestellt werden. Auch Darstellerin Sophia Grande, die in der Serie Jasina spielt, kann es kaum erwarten, das fertige Ergebnis zu hören. "Ich bin total gespannt, wie die Geschichten im Hörspiel umgesetzt werden - das wird bestimmt super cool", sagt Sophia. Sie finde es selbst super cool, dass nun viel mehr Leute spannende Abenteuer miterleben könnten. "Und es ist auch eine ganz andere Art Geschichten zu hören."

Fans wie Neueinsteiger können sofort loshören, denn die 13 Folgen der Pfefferkörner als Hörspiel gibt's ab sofort in der ARD Audiothek!