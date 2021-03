Die Pfefferkörner als Hörspiel jetzt auch in der ARD Audiothek

Die Pfefferkörner ermitteln jetzt auch in der ARD Audiothek. Acht spannende Folgen aus den Staffeln 14 und 15 stehen euch ab sofort als Hörfassung zur Verfügung. In den vier Folgen aus Staffel 14 verhindern die Pfefferkörner Mia, Alice, Benny, Johannes und Lisha den Diebstahl eines wertvollen Diamanten, klären das Verschwinden einer Englischarbeit auf, kommen den fiesen Tricks der Trinkgeldmafia auf die Spur und entlarven den Drogenschmuggel in einem Live-Online Spiel.

Pfefferkörner für die Ohren

In Staffel 15 findet das neue Team um Nele, Kira, Levin, Tayo und Femi in der Folge „Die Aussteigerin“ zusammen, sorgt sich um eine alte, scheinbar obdachlose Dame, wird Zeuge eines Chlorgasdiebstahls im Freibad und muss sich mit der Hooligan-Vergangenheit von Kiras Vater auseinandersetzen.