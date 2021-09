Kinostart für "Die Pfefferkörner und der Schatz der Tiefsee" Stand: 10.09.2021 11:26 Uhr Das Warten hat ein Ende: Am 30. September starten die Pfefferkörner endlich in ihr zweites Kino-Abenteuer. In "Die Pfefferkörner und der Schatz der Tiefsee" mit dabei: Alice, Tarun, Jonny, Clarissa und Hanna.

Alice ist zurück! Eigentlich besucht das ehemalige Pfefferkorn aus der neunten Generation in den Sommerferien nur ihren alten Schulfreund Tarun. Doch prompt findet sie sich in einem mysteriösen Fall wieder: Erst wird ins Forschungslabor von Taruns Mutter Jaswinder eingebrochen, dann verschwindet sie spurlos - und mit ihr bahnbrechende Forschungsergebnisse.

Wer hat es auf Taruns Mutter abgesehen?

Jaswinder Singh ist Meeresbiologin und forscht an einem Projekt, das den Plastikmüll in den Weltmeeren drastisch reduzieren könnte. Ein gefundenes Fressen für die Müll-Industrie, die so eine Forschung unter allen Umständen verhindern will? Aber der Fall ist komplexer als er zunächst scheint.

Von der Forschungsstation an der nordirischen Steilküste, über das Pfefferkörner Hauptquartier in der Hamburger Speicherstadt, führt sie ihre abenteuerliche Reise bis in den Fischerort Wesemünde, wo Jaswinders Forschungsschiff liegt.

Kinofilm ist Vorgeschichte zur 17. Staffel der Serie

Mit Unterstützung der Geschwister Jonny und Clarissa sowie der Fischerstochter Hanna decken die Pfefferkörner ihren bisher größten Umwelt- und Entführungsfall auf. Hier lernen sich Tarun, Jonny und Clarissa erstmals kennen, die ab der 17. Staffel zusammen mit Pippa und Lou die elfte Pfefferkörner-Generation bilden.

Lisa & Lena hinter den Kulissen des Kinofilms

Die Zwillinge Lisa und Lena, euch sicher bekannt von TikTok oder Instagram, sind riesengroße Pfefferkörner-Fans. Sie haben sich in der Kulisse des Pfefferkörner-Hauptquartiers schon mal Trailer, Szenen und Darsteller des Films angesehen, die eine oder andere Frage gestellt und möchten am liebsten selbst ermitteln.

VIDEO: Die Pfefferkörner - Lisa & Lena ermitteln! Der Film (11 Min)

Besucht die Pfefferkörner bei Instagram

Spannende Infos und Geschichten rund um den Pfefferkörner-Kinofilm findet ihr auch auf dem offiziellen Instagram-Account der Pfefferkörner.

Dieses Thema im Programm: Pfefferkörner | 11.09.2021 | 08:55 Uhr