Goldfieber: Die 200. Pfefferkörner-Folge

Am 7. Dezember 2019 wurde die 200. Folge mit den Hamburger Detektiven im Ersten gezeigt. In der Jubiläumsfolge begeben sich die Pfefferkörner auf die Suche nach einem Goldschatz, den ein Millionär in Hamburg versteckt hat, und verschwinden dabei spurlos.

Femi, der mit Opa Reiko aus dem Urlaub zurückkommt, macht sich sofort auf die Suche nach seinen Freunden. Doch wie soll er sie ganz alleine finden?

Femi nutzt den Pfefferkörner-Notruf und sendet einen Hilferuf an alle ehemaligen Pfefferkörner. Und tatsächlich kommen einige, um zusammen mit Femi diesen besonderen Fall zu lösen ...

