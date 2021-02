Die Pfefferkörner - Lisa & Lena ermitteln! Stand: 13.02.2021 08:25 Uhr Die Zwillinge Lisa und Lena Mantler kennt ihr vielleicht von YouTube & Co. Die 18-Jährigen gehören zu den erfolgreichsten Social-Media-Stars Deutschlands. Was machen sie bei den Pfefferkörnern?

Mit ihren Videos und Postings unterhalten sie täglich mehrere Millionen Follower und auch im Fernsehen sind Lisa und Lena immer häufiger mit Gastauftritten oder als Moderatorinnen zu sehen. Als bekennende Pfefferkörner-Fans haben sie es sich natürlich nicht nehmen lassen, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. In zwei Specials müssen sie knifflige Fälle rund um den zweiten Pfefferkörner-Kinofilm und das neue Pfefferkörner-Team der 17. Staffel lösen. Diese seht ihr exklusiv hier auf der Seite und in der ARD Mediathek.

Lisa & Lena ermitteln hinter den Kulissen des Pfefferkörner-Kinofilms

Gerade starren die Zwillinge Lisa und Lena noch auf den Trailer zum neuen Pfefferkörner-Kinofilm "Die Pfefferkörner und der Schatz der Tiefsee", da befinden sie sich plötzlich selbst im Hauptquartier der Hamburger Detektive und sollen einen Fall lösen.

Und der hat natürlich mit dem Kinofilm und seinen Darstellern, aber auch mit ganz viel eigenem Geschick und Knobelleistung zu tun: Wieviel Plastikmüll landet eigentlich im Meer? Was kann man tun, um Müll zu vermeiden? Wer hilft Alt-Pfefferkorn Emma bei den Ermittlungen in Hamburg und an der Ostsee?

Lisa und Lena ermitteln, interviewen, rätseln und müssen actionreiche Parcours im Hauptquartier bewältigen. Und gewähren damit ganz nebenbei einen exklusiven Blick hinter die Kulissen des neuesten Leinwand-Abenteuers der Pfefferkörner.

Lisa & Lena ermitteln bei der 11. Generation der Pfefferkörner

Lisa und Lena sind seit ihrer Kindheit treue Pfefferkörner-Fans – und so ist es für sie eine riesengroße Überraschung, plötzlich selbst im Hauptquartier der Hamburger Detektive stehen zu dürfen und vor dem Start der 17. Staffel einen Fall zu lösen!

In dieser Folge dreht sich alles um die nagelneue elfte Generation der Speicherstadt-Ermittler. Lisa und Lena lernen die Darsteller und ihre Rollen kennen, müssen ein paar knifflige Fragen lösen und führen ein spannendes Interview mit Svetlana, dem Kinder-Schauspielcoach am Set. Dabei erfahren sie unter anderem wie viel Vorbereitung und Arbeit eigentlich erforderlich ist, um ein Pfefferkorn zu werden.

Dieses Thema im Programm: Die Pfefferkörner | 13.02.2021 | 08:25 Uhr