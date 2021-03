Stand: 29.03.2021 11:22 Uhr Osterhasenland Büttenwarder

Die Osterfeiertage liegen wieder voll in der Hand des Brakelhasen.

Wir starten im NDR Fernsehen am Karsamstag, 3. April, ab 16.05 Uhr mit den Folgen "Goethe-Jahr" und "Verschollen". Nach dem lustigen Eiersuchen gibt es am Ostersonntag, 4. April, um 19.30 Uhr die Folge "Ostern". Das Osterfest lassen wir dann am Montag, 5. April, ab 15.20 Uhr mit den Folgen "Pflegeparadies" und "Dorfschule" zur Kaffeezeit mit Lütt und Lütt ausklingen.

Oster-Spezial

Starten Sie mit einem Osterbrunch in den Tag. Für den festlich gedeckten Frühstückstisch gibt es hier die ultimativen Eier-Manschetten. Ausdrucken, ausschneiden und ab auf den Tisch - Ei rein, fertig. Die Manschette schmückt auch ein Lütt und Lütt-Glas mit einem edlen Eierlikör-Tropfen.

Damit Ihnen während der Osterfeiertage nicht die Decke auf den Kopf fällt, stellen wir das Drehbuch der Folge "Ostern" als Download bereit. Schlüpfen Sie in die Rolle des Brakelhasen, spielen Sie die Folge nach. Fröhliches Eiersuchen!

Die Büttenwarder-Videos

Alle Folgen stehen bereits einen Tag vor und zwölf Monate nach der Fernsehausstrahlung als Video-on-Demand in der Mediathek zur Verfügung. Im Fernsehen und online gibt's die Folgen auch als Hörfilmfassung und zusätzlich in plattdeutscher Version.

