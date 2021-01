Karneval in der norddeutschen Tiefebene

Karneval in Büttenwarder, das erfreut nicht nur den Vater. Opa, Oma und die Tanten und die ganzen Schwippverwandten, eilen in den Dorfkrug rein, denn da soll 'ne Feier sein. Jürgen Seute ganz charmant, küsst den Damen dort die Hand. Adsche findet dieses schlecht, denkt sich nur "du Kackenspecht".

Dass er tanzt so fröhlich mit,

liegt allein an Lütt un Lütt.

Ich wär gerne mit dabei,

wünsch mich hin so 1, 2, 3.

Würd' gern dort mit am Tresen steh'n

und alles nochmal wiederseh'n.

Doch das geht nur im TV,

also sage ich jetzt "Tschau".

Einen Gruß im lieben Sinn,

sendet Juddi, die Hofdichterin.