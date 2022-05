Zweitägige Digitalmesse OMR startet in Hamburg Stand: 17.05.2022 08:02 Uhr Die Hamburger Messehallen werden heute und morgen ziemlich voll: Nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause findet die Digitalmesse OMR statt. Zwischen 60.000 und 70.000 Besucher werden erwartet.

Das Digitalfestival OMR ist eine Fachmesse rund um digitales Business und Marketing. Auf zehn Bühnen werden unter anderem die Entscheiderinnen und Entscheider namhafter Firmen, Start-ups und eher unbekannten, dafür aber umso erfolgreicheren Unternehmen über ihre digitalen Erfahrungen sprechen. Zu dem Digitalfestival kommen mehr als 700 Sprecherinnen und Sprechern und mehr als 500 Ausstellerinnen und Ausstellern. Das Event gilt neben der Digitalmesse dmexco in Köln als eine der größten in Europa.

Viele Stars kommen zur OMR in die Messehallen

Darüber hinaus werden auch viele Prominente auf der Bühne stehen. Der US-Schauspieler Ashton Kutcher beispielsweise soll am Mittwochnachmittag unter anderem über seine Arbeit als Unternehmer und sein Engagement neben der Schauspielerei sprechen. Und Star-Regisseur Quentin Tarantino will am Mittwochabend auf der Bühne über Storytelling und die neue Streamingwelt reden. Außerdem werden auf den Bühnen tagsüber als auch abends unter anderem Zoe Wees, Kraftklub, Marteria, Rapper Rin, Oli.P und Älice singen.

