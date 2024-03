Ticketverlosung: Preview "Die Mutigen 56 – Deutschlands längster Streik" in Kiel Am 25. April feiert der Film mit Gästen Premiere. Hier können Sie Tickets für die Preview in Kiel gewinnen!

Neben der Schauspielerin Maju Margrit Sartorius und den Schauspielern David Bredin, Max Herbrechter, Ronald Kukulies und David C. Bunners, werden die Regisseurin Sabine Bernardi (Regie Spielfilm) und der Regisseur Ingo Helm (Regie Doku) anwesend sein. Moderiert wird der Abend von Andreas Schmidt.

Anna Schimrigk (Emma) und David Bredin (Alfred) spielen die Kieler Arbeiterfamilie Freese und machen die damaligen Herausforderungen in all ihrer Härte erlebbar. Emma ist eine typische Hausfrau und Mutter jener Zeit. Durch ihre Augen wird diese entbehrungsreiche Zeit gesehen und der Kampf der Freeses für ein menschenwürdiges Leben begleitet. Als ihr Mann Alfred krank auf der Kieler Howaldtswerft zusammenbricht, verzweifelt Emma. So kann es nicht weitergehen!

Für den Kampf um Gerechtigkeit und Würde legen schließlich ab Oktober 1956 bis zu 34.000 Metallarbeiter*innen in den Werften und Fabriken Schleswig-Holsteins die Arbeit nieder. Dieser Streik gilt bis heute als der längste Deutschlands. Arbeitgeber*innen und Politik stellen sich den Streikenden mit entschiedener Härte in den Weg. Die Arbeitgeberseite des damals boomenden Schiffsbaus wird u.a. von Max Herbrechter (Werftboss A. Westphal) und Peter Lohmeyer (Josef Schiml) verkörpert.

Heute ist die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall selbstverständlich. Doch Arbeiter*innen in den 1950er-Jahren bekamen, im Gegensatz zu den Angestellten, in den ersten drei Krankheitstagen keinen Lohn. Diese Ungleichbehandlung wollten sich die Arbeiter*innen nicht mehr gefallen lassen und Deutschlands längster Streik und Kampf um mehr Gerechtigkeit und Würde begannen...

Der Film entstand unter der Regie der Berliner Regisseurin Sabine Bernardi (u.a. "Tatort", "Ku'damm 56") und des Hamburger Dokumentarfilmers und Historikers Ingo Helm. Beide sind in die 1950er-Jahre getaucht, haben Quellen gesichtet und Zeitzeugen interviewt. Dazu gehört auch der damals 17-jährige Björn Engholm, den dieser Streik in die Politik geführt hat.

Sendetermine Am Mittwoch, 1. Mai 2024 um 21:45 Uhr im Ersten und schon ab 28. April 2024 in der ARD-Mediathek.

Gewinnen Sie jeweils zwei Tickets für die Preview in Kiel!

Wann?

Donnerstag, 25. April 2024



Wo?

Metro Kino Kiel

So nehmen Sie an der Verlosung teil

Die Teilnahme ist ganz einfach: Füllen sie das untenstehende Formular aus und schicken Sie es ab – schon haben Sie die Chance, Tickets für die Preview zu gewinnen.

Einsendeschluss ist der 18. April um 12:00 Uhr.

Der Gewinn wird unter allen Teilnehmern verlost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. NDR Mitarbeiter und deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Der/die Gewinner/in wird von der Redaktion schriftlich benachrichtigt.

Hier finden Sie die Teilnahmebedingungen für die Verlosung.

