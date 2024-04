Rückschlag im Titelkampf für Holstein Kiel gegen Lautern Stand: 27.04.2024 14:56 Uhr Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat im Aufstiegskampf einen unerwarteten Dämpfer erlitten: Das Team von Trainer Marcel Rapp unterlag am Sonnabend dem Abstiegskandidaten den 1. FC Kaiserlautern verdient mit 1:3 (1:2) und büßte die Tabellenführung ein.

von Thomas Luerweg

Mutige Gäste legten mit einem couragierten Auftritt bereits vor der Pause den Grundstein für den Erfolg an der Förde. Die Kieler, denen der gelbgesperrte Lewis Holtby schmerzlich fehlte, hatten an diesem Tag nicht die Mittel, das Spiel in ihre Richtung zu drehen. Gewinnt der Tabellendritte Fortuna Düsseldorf heute Abend auf Schalke (20.30 Uhr, im NDR Livecenter), kann der Kieler Vorsprung auf den Relegationsrang drei auf drei Punkte schrumpfen.

Holstein Kiel tritt am kommenden Sonntag in Wiesbaden an (13.30 Uhr, im NDR Livecenter).

Kalte Dusche nach zwölf Minuten

Die "Störche" zeigten mit ihren euphorisierten Fans im Rücken von Beginn an, dass ihr Weg in die Bundesliga führen soll. Doch nach einem Schuss von Kapitän Philipp Sander, den FCK-Schlussmann Julian Krahl mit Mühe parieren konnte (9.), folgte der unerwartete Rückschlag: Nach einer Ecke von Tymoteusz Puchacz stieg Ex-Kieler Daniel Hanslik am zweiten Pfosten am höchsten und traf zum 1:0 für den Abstiegskandidaten (13.). Damit riss die Serie von KSV-Keeper Timon Weiner, der seinen Kasten sechs Spiele und insgesamt 598 Minuten lang sauber gehalten hatte.

Die Gäste spielten weiter mutig nach vorn und erarbeiteten sich ein Übergewicht gegenüber den sichtlich beeindruckten Schleswig-Holsteinern. Doch die Kieler konterten die hoch stehenden Lauterer eiskalt aus und kamen so zum Ausgleich: Sander spielte eine überlegten langen Ball in die Spitze auf Alexander Bernhardsson, der stürmte in den Strafraum und schloss souverän zum Ausgleich ab (25.).

Pfälzer legen wieder vor

Die Hausherrn kamen immer besser in die Partie und eigentlich schien die Führung nur eine Frage der Zeit. Doch unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff legten die Pfälzer erneut vor: Nach einem geblockten Schuss landete der Abpraller an der Strafraumgrenze bei Filip Kaloc. Der Mittelfeldmann zog mit links ab und traf zur 2:1-Pausenführung (45.+4).

Holstein zum Wechseln gezwungen

Der Pausenrückstand war nicht die einzige schlechte Nachricht für die "Störche": Verletzungsbedingt mussten Sander und Toptorschütze Steven Skrzybski in der Halbzeit ausgewechselt werden, wie schon zuvor Timo Becker (29.). Für das Trio kamen Marvin Schulz, Fiete Arp und Lasse Rosenboom. Nach der Pause entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten.

Patrick Erras per Kopf (55.), Shuto Machino (57.), Schulz (58., 70.) und Bernhardsson (73.) hätten für den Ausgleich sorgen können, auf der Gegenseite hatte Hanslik eine gute Gelegenheit zu seinem zweiten Treffer (64.).

Ritter entscheidet die Partie

Nachdem die "Störche" lange vergeblich angerannt waren, sorgte ein Lauterer Konter für die Entscheidung. Ben Zolinski spielte an der Strafraumkante zu Marlon Ritter, der kaltschnäuzig vollendete (83.). Ein verdienter Erfolg für entschlossene Gäste und ein Rückschlag für die KSV, die wieder um den ersten Aufstieg in die Bundesliga bangen muss.

31.Spieltag, 27.04.2024 13:00 Uhr Holstein Kiel 1 K'lautern 3 Tore: 0: 1 Hanslik (13.) 1 :1 Bernhardsson (25.) 1: 2 Kaloc (45. +4) 1: 3 Ritter (83.)

Holstein Kiel: Weiner - Johansson, Erras, Ivezic (81. Fridjonsson) - T. Becker (29. Rosenboom), Remberg, Sander (46. M. Schulz), Rothe (75. Pichler) - Bernhardsson, Skrzybski (46. Arp), Machino

K'lautern: Krahl - Touré, Tomiak, J. Elvedi, Puchacz - Kaloc, Raschl - Zimmer (54. Zolinski), Hanslik (75. Ritter), Redondo (71. Abiama) - Ache

Zuschauer: 14000



