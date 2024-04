Hamburg-Marathon: Melderekord und Party-Stimmung Stand: 25.04.2024 14:05 Uhr So viele Teilnehmer wie nie und Party an der Strecke: Der 38. Hamburg-Marathon wird ein Spektakel der Superlative. Der NDR überträgt am Sonntag live.

Ein Rekord ist schon vor dem Start des 38. Hamburg-Marathon gefallen: Insgesamt 38.000 Teilnehmer haben für die unterschiedlichen Strecken gemeldet - darunter 15.000 für die 42,195 Kilometer am Sonntag. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr waren es 11.800 Anmeldungen gewesen. Diesmal ist das Lauf-Spektakel auf allen Distanzen ausgebucht. Der NDR überträgt von 9.15 bis 12.20 Uhr live.

Für eine weitere Bestmarke möchte Vorjahressieger Bernard Kiprop Koech sorgen. Der Kenianer, der 2023 in 2:04:09 Stunden triumphiert hatte, möchte seinen eigenen Streckenrekord weiter steigern und sich für die Olympischen Spiele im Sommer in Paris empfehlen. Die schnellste Zeit im Starterfeld weist allerdings der Äthiopier Getaneh Molla (2:03:34) auf. Erstmals sind in Hamburg 25 Top-Athleten mit persönlichen Bestzeiten unter 2:10 Stunden im Elitefeld vertreten - darunter 2021-Sieger Martin Musau und Geoffrey Kirui, der 2017 in London Marathon-Weltmeister geworden war (beide Kenia).

Steinruck möchte den "Familienrekord" brechen

Sebastian Hendel (LG Braunschweig) war bereits 2022 als Tempomacher in Hamburg am Start, diesmal läuft er sein eigenes Rennen und will seine persönliche Bestzeit von 2:10:14 Stunden angreifen. Seine Ehefrau Kristina Hendel (LG Braunschweig) ist ebenfalls dabei, zudem stehen aus deutscher Sicht Katharina Steinruck (Eintracht Frankfurt) und Rabea Schöneborn (SCC Berlin) im Fokus, die 2022 in München gemeinsam Team-Europameisterinnen geworden waren.

Steinruck möchte an der Elbe den "Familienrekord" von 2:24:35 Stunden brechen, den ihre Mutter und Trainerin Katrin Dörre-Heinig 25 Jahre zuvor ebenfalls in Hamburg aufgestellt hatte. Ende Januar hatte sie sich in Osaka bereits auf 2:24:56 Stunden gesteigert, die Olympia-Qualifikation hat sie aber knapp verpasst.

"Hamburg ist eine schöne Stadt. Die Zeit meiner Mutter zu knacken wäre toll, das wäre der erste Familien-Rekord, den ich unterbieten würde. Aber natürlich ist es am Ende das Erlebnis Marathon", sagte die 34-Jährige, die schon 2013 und 2014 in der Hansestadt gestartet war.

Spannung im Feld der Frauen

Hendel (Bestzeit: 2:27:29 Stunden 2022 in Hamburg) und Schöneborn (2:27:03 2021 in Berlin) wollen sich nach Verletzungsproblemen und Erkrankungen mit guten Leistungen zurückmelden.

Favoritin bei den Frauen ist Gotytom Gebreslase. Die Äthiopierin, die 2022 in persönlicher Bestzeit von 2:18:11 Stunden WM-Gold gewann, peilt die Olympia-Qualifikation an. Auch die Kenianerin Winfridah Moseti sowie deren Landsfrau Irine Cheptai, die in Hamburg ihr Marathon-Debüt gibt, gelten als Anwärterinnen auf den Sieg.

