Stand: 04.12.2019 18:15 Uhr

Ökologisch wertvoll: Watt ist "Boden des Jahres"

Das Watt ist von der Kommission für Bodenschutz beim Umweltbundesamt zum "Boden des Jahres 2020" gekürt worden. Die Auszeichnung mache auf die besondere ökologische Bedeutung des Wattenmeers und seines Bodens, des Watts, aufmerksam, sagte Hamburgs Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne). Das Wattenmeer ist ein rund 450 Kilometer langer Küstenabschnitt der Nordsee, der von Skalingen in Dänemark über Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen bis nach Den Helder in den Niederlanden führt. Seit 2009 ist das niedersächsische und schleswig-holsteinische Wattenmeer UNESCO Weltnaturerbe. 2011 wurde Hamburg in die Liste aufgenommen.

Sonderausstellung eröffnet am 11. Dezember

Am 11. Dezember wird im Zoologischen Museum in Hamburg die Sonderausstellung "Watt erleben -Wattboden verstehen" des Centrums für Naturkunde (CENAK) in Kooperation mit der Behörde für Umwelt und Energie (BUE) und dem Institut für Bodenkunde der Universität Hamburg eröffnet. Die Ausstellung wird begleitet von Vorträgen und Interviews und läuft bis zum 31. Mai 2020.

Üppige Vielfalt im Watt

Der Einfluss von Ebbe und Flut formt das Watt. Durch die besonderen Bedingungen bietet die Natur der Tier- und Pflanzenwelt üppige Vielfalt. Viele seltene und häufig stark spezialisierte Pflanzen und Tiere haben im Watt ihre ökologische Nische gefunden und brauchen den ständigen Wechsel. Ein großer Teil der Wattböden liegt in Naturschutzgebieten.

