Fußballer des Jahres: Späte Ehrung für Maximilian Arnold Stand: 09.05.2022 12:16 Uhr Corona-bedingt war die Feierstunde für den Fußballer des Jahres 2021 ausgefallen. Nun hat der Niedersächsische Fußballverband (NFV) die Ehrung für Maximilian Arnold vom VfL Wolfsburg nachgeholt.

Übergabe des obligatorischen Pokals und des "Goldenen Schuhs" seien vor einem Jahr nicht in der Form möglich gewesen, die der Verband als angemessen empfindet, sagte NFV-Präsident Günter Distelrat am Montag. Deshalb wurde die Zeremonie in einem Hotel am NFV-Sitz in Barsinghausen nahe Hannover nachgeholt.

VIDEO: VfL Wolfsburg geht "mit gutem Gefühl ins letzte Spiel" (08.05.2022) (2 Min)

Arnold setzte sich knapp gegen VfLerin Goeßling durch

Der 27-jährige Mittelfeldspieler Arnold setzte sich beim Votum unter niedersächsischen Sportjournalistinnen und -journalisten mit knapp 45 Prozent gegen seine Wolfsburger Vereinskameradin Lena Goeßling durch. Arnold trägt das VfL-Trikot seit seiner Jugend. Mit den "Wölfen" gewann er 2015 den DFB-Pokal.

Weitere Informationen VfL Wolfsburg feiert Auswärtssieg beim 1. FC Köln Den Niedersachsen gelingt ein Achtungserfolg. Der FC feiert trotz der Niederlage die Qualifikation für den Europacup. (07.05.2022) mehr

Dieses Thema im Programm: Aktuell | 09.05.2022 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel VfL Wolfsburg