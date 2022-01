Hansa Rostock leiht Timo Becker von Schalke 04 aus Stand: 20.01.2022 11:11 Uhr Fußball-Zweitligist Hansa Rostock ist bei der Suche nach Defensivverstärkung bei Schalke 04 fündig geworden. Wie die Mecklenburger am Donnerstag mitteilten, wechselt Timo Becker auf Leihbasis bis zum Saisonende nach Rostock.

"Mit Timo haben wir einen robusten, zweikampfstarken und variabel einsetzbaren Abwehrspieler verpflichten können. Er kann sowohl in der Innenverteidigung als auch als Außenverteidiger spielen, verfügt über eine gute Ballführung und zeichnet sich auch durch seine große Mentalität aus", sagte Hansas Sportvorstand Martin Pieckenhagen.

Bie der Offensiv-Baustelle im Kader waren die Rostocker bereits Ende Dezember aktiv geworden und hatten den schwedischen Junioren-Nationalspieler Nils Fröling verpflichtet.

Defensivmann Becker hat bislang 30 Bundesliga- sowie fünf Zweitliga-Einsätze für die Schalker bestritten, kam zuletzt beim Rostocker Ligakonkurrenten aber nicht zum Zug. Seinen bis dato letzten Kurz-Einsatz für Schalke hatte Becker ausgerechnet beim 2:0-Erfolg der Gelsenkirchener im Hinspiel im September vergangenen Jahres in Rostock. Zuletzt stand der Abwehrmann in sieben Partien nicht im Kader. . "Bei uns soll er die Möglichkeit bekommen, seine Qualität und sein Potential wieder häufiger zeigen zu können, als zuletzt in Gelsenkirchen", so Pieckenhagen.

"Ich hatte das Glück bislang immer bei großen Traditionsvereinen spielen zu können und freue mich daher, dass der Wechsel zu Hansa geklappt hat." Timo Becker

Becker freut sich auf die neue Aufgabe. "Ich hoffe natürlich, hier wieder auf mehr Einsatzzeiten zu kommen und das Team und den Verein bestmöglich verstärken und unterstützen zu können", sagte der gebürtige Hertener. "Am besten ganz bald auch wieder vor den Fans, für die Hansa überall bekannt ist und deren Wucht und Stimmung mir noch gut aus dem vergangenen Jahr in Erinnerung ist, als ich mit Schalke im Ostseestadion aufgelaufen bin."

Heidenheim kommt ins Ostseestadion

Der 1,90 Meter große Rechtsfuß soll nach erfolgreichem Medizincheck am heutigen Donnerstag direkt ins Mannschaftstraining einsteigen. Nach dem Pokal-Aus in Leipzig am Mittwochabend steht für die Mecklenburger bereits am Sonnabend (13.30 Uhr, im NDR Livecenter) das nächste Ligaspiel an, wenn der 1. FC Heidenheim im Ostseeestadion zu Gast ist.

