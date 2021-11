Werder-Wahnsinn: Punktgewinn in letzter Sekunde nach Anfang-Rücktritt Stand: 20.11.2021 22:38 Uhr Ein denkwürdiger Werder-Tag ist mit einem Wahnsinns-Comeback im Weserstadion zu Ende gegangen. In der neunten Minute der Nachspielzeit traf Niclas Füllkrug per Elfmeter zum 1:1 gegen Schalke 04. Die Gäste waren durch den nun alleinigen Zweitliga-Rekordtorjäger Simon Terodde in Führung gegangen.

von Matthias Heidrich

Als der Anpfiff im ausverkauften Weserstadion ertönte, war der Wirbel um den Rücktritt von Werder-Trainer Markus Anfang und das Ermittlungsverfahren wegen der angeblichen Nutzung eines gefälschten Impfzertifikats erst einmal vergessen. Die 42.100 Zuschauer bekamen zwar keinen fußballerischen Leckerbissen geboten, dafür aber viel Leidenschaft. Allerdings auch zahlreiche Fouls, die den Spielfluss immer wieder unterbrachen. Das heftigste leistete sich Schalkes Victor Palsson, der mit vollem Anlauf frontal in Ömer Toprak reingrätschte (41.). Zwar nicht mit offener Sohle, aber der Schalker kam mit Gelb glimpflich davon.

Weitere Informationen Werder Bremen: Trainer Anfang zurückgetreten - "Massiver Vorwurf" Gegen Anfang wird wegen der angeblichen Nutzung eines gefälschten Impfzertifikats ermittelt. Mit seinem Rücktritt kam er wohl auch einer Entlassung zuvor. mehr

Kurz zuvor hatte Palsson in letzter Sekunde die mögliche Führung für die Bremer verhindert, als er einen Versuch von Niclas Füllkrug gerade noch vor der Torlinie stoppte (31.). Werder wiederum hatte Glück, dass Terodde hauchdünn an seinem 154. Zweitliga-Rekordtor scheiterte. Der Lupfer des Schalke-Stürmers strich knapp am langen Pfosten vorbei (11.).

Bemerkenswerte Leistung der Bremer

Die Bremer hatten an der Defensive der Schalker zu knabbern, bekamen in Hälfte zwei aber ihre Chancen. Füllkrug jagte das Leder nach schöner Vorarbeit von Romano Schmid freistehend über das Tor (58.), Marvin Ducksch setzte einen Kopfball am langen Pfosten vorbei (63.). Ein schön geschossener Freistoß des Werder-Angreifers verfehlte ebenfalls nur knapp das Ziel (71.). Bemerkenswert: Konzentrationsschwächen waren bei den Hausherren trotz der Querelen abseits des Rasens nicht auszumachen. Sie waren dem 1:0 näher als die verzagten Schalker. Trotzdem fiel das Tor für die "Königsblauen".

Terodde avanciert zum alleinigen Zweitliga-Rekordtorjäger

In der 82. Minute nahm Rodrigo Zalazar Maß: Den strammen Flatterschuss des Schalkers konnte Werder-Torwart Jiri Pavlenka nur zur Seite abklatschen: Terodde reagierte am schnellsten und traf per Flugkopfball zum 1:0 für die Gäste. Ein Tiefschlag für die ohnehin schon gebeutelten Bremer und ein historischer Treffer für Terodde. Mit nunmehr 154 Zweitligatoren lässt der 33-Jährige den bisherigen Rekordhalter Dieter Schatzschneider hinter sich.

Videobeweis hilft Werder: Füllkrug trifft zum 1:1

Die Bremer pfiffen auf Zweitliga-Historie und schlugen noch einmal zurück: In der vierten Minute der Nachspielzeit kam Roger Assalé im Strafraum zu Fall. Schiedsrichter Tobias Stieler ließ zunächst weiterlaufen, sah sich die Szene nach Intervention des Videoassistenten aber noch einmal an und entschied dann auf Foulelfmeter. Eine bemerkenswerte Entscheidung, da kaum ein Kontakt auszumachen war. Füllkrug war es egal. In der neunten Minute der Nachspielzeit setzte er den Elfmeter zum 1:1 in die Maschen und brachte den chaotischen Werder-Tag so zu einem halbwegs versöhnlichen Ende.

14.Spieltag, 20.11.2021 20:30 Uhr Werder Bremen 1 FC Schalke 04 1 Tore: 0: 1 Terodde (82.) 1 :1 Füllkrug (90. +9, Foulelfmeter)

Werder Bremen: Pavlenka - Groß, Toprak, A. Jung - Gruew - Agu (88. Weiser), J. Mbom (88. Assalé), Bittencourt (79. Dinkci), R. Schmid (63. Schönfelder) - Ducksch, Füllkrug

FC Schalke 04: Fraisl - Thiaw, Itakura, Kaminski - Latza (70. Flick) - Aydin (88. Matriciani), Drexler (78. Idrizi), Pálsson (46. Zalazar Martinez), Ouwejan - Terodde, Bülter (70. Pieringer)

Zuschauer: 42100 (ausverkauft)



Weitere Daten zum Spiel Pavlenka - Groß, Toprak, A. Jung - Gruew - Agu (88. Weiser), J. Mbom (88. Assalé), Bittencourt (79. Dinkci), R. Schmid (63. Schönfelder) - Ducksch, FüllkrugFraisl - Thiaw, Itakura, Kaminski - Latza (70. Flick) - Aydin (88. Matriciani), Drexler (78. Idrizi), Pálsson (46. Zalazar Martinez), Ouwejan - Terodde, Bülter (70. Pieringer)42100 (ausverkauft)

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 2. Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 21.11.2021 | 22:50 Uhr