Holstein Kiel: Auf frischem Grün gegen Union Berlin

Für den Schlussspurt im Aufstiegsrennen der zweiten Fußball-Bundesliga hat Holstein Kiel etwas tiefer in die Vereinskasse gegriffen. Ein neuer Spieler ist es nicht geworden, dafür aber ein frisches Grün im Holstein-Stadion - mindestens ebenso wichtig. Knapp 100.000 Euro hat der Tabellenfünfte investiert, um das arg ramponierte Geläuf vor dem Spitzenspiel am Freitagabend gegen den Dritten Union Berlin auszutauschen (18.30 Uhr, im NDR Livecenter).

8.000 Quadratmeter auf 290 Rollen

Die knapp 8.000 Quadratmeter Rasen wurden auf 290 Rollen aus den Niederlanden in die schleswig-holsteinische Landeshauptstadt gebracht. Nach dem jüngsten Heimspiel gegen Fürth (2:2) hatten die schlechten Platzverhältnisse für viel Verärgerung gesorgt. Zumal die Kieler als spielstarkes Team vor eigenem Publikum selbst ausgebremst wurden. Mangelnde Rahmenbedingungen als Ursache für einen womöglich verpassten Bundesligaaufstieg wollten sich die Holstein-Verantwortlichen in der Rückschau wohl nicht eingestehen müssen.

Schneekloth: Sehr gute Voraussetzungen für Union-Spiel

"Ich möchte mich bei allen Beteiligten bedanken, dass wir innerhalb von vier Werktagen einen neuen Rasen zur Verfügung haben, auf dem unsere Spielweise zum Tragen kommen kann. Wir gehen also mit sehr guten infrastrukturellen Voraussetzungen in das Spiel gegen Union Berlin", sagte KSV-Präsident Steffen Schneekloth dem "Sportbuzzer". Zum letzten Mal war die Spielfläche im Januar 2018 ausgetauscht worden. Damals spielten die Kieler ebenfalls um den Aufstieg, wurden letztlich Dritter, scheiterten aber in der Relegation am VfL Wolfsburg.

Mit einem Heimsieg gegen Union Berlin würden die "Störche" zumindest vorübergehend wieder auf den Relegationsrang klettern und wären trotz ihrer Personalsorgen mitten drin im Aufstiegsrennen.

