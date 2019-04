Stand: 12.04.2019 16:14 Uhr

Holstein Kiel: Es ist noch nicht vorbei

Trotz der Achterbahnfahrt in den jüngsten zehn Partien - vier Siege, zwei Remis, vier Niederlagen - befindet sich Fußball-Zweitligist Holstein Kiel immer noch aussichtsreich im "Schneckenrennen" um den Aufstieg in die Bundesliga. Weil die Konkurrenz ebenso regelmäßig patzt. Deshalb warnt Trainer Tim Walter vor dem Gastspiel am Sonntag (13.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) beim Schlusslicht FC Ingolstadt davor, die Bayern zu unterschätzen: "Die Leistungsdichte in der Zweiten Liga ist sehr hoch." Verteidiger Johannes van den Bergh stößt im "sportbuzzer" in das gleiche Horn: "Wir können nicht irgendwo hinfahren und sagen: ,Die hauen wir jetzt weg‘, so einfach ist es nicht. Wir können jeden schlagen, das haben wir bewiesen. Aber leichte Gegner gibt es in dieser Liga nicht."

Van den Bergh: "Restprogramm ist egal"

Van den Bergh ist im KSV-Kader gewissermaßen der Aufstiegs-Experte: Mit Borussia Mönchengladbach gelang 2008 der Sprung nach oben, mit Fortuna Düsseldorf erst nicht (2010/Rang vier), dann aber doch (2013/Relegation). Im vergangenen Jahr verpasste der Linksverteidiger mit den Kielern - ebenfalls in der Relegation - den Aufstieg. "Meine Erfahrung sagt mir, dass am Ende der Saison die komischsten Ergebnisse zustande kommen. Es ist eigentlich egal, wie das Restprogramm auf dem Papier aussieht", erklärte der 32-Jährige. In der Tat: Zwar spielt Kiel noch gegen vier abstiegsbedrohte Teams (Ingolstadt, Sandhausen, Dresden, Duisburg), doch wozu Kellerkinder fähig sind, haben jüngst Magdeburg (2:1 beim HSV) und Duisburg (4:4 gegen Köln) bewiesen. Auch die "Störche" haben schon unerwartete Punktverluste hinnehmen müssen (1:1 in Magdeburg, 2:3 in Darmstadt).

KSV-Vorteil: Kein Druck

Der Vorteil der Schleswig-Holsteiner: Im Gegensatz beispielsweise zum Hamburger SV erwartet niemand im KSV-Umfeld den Aufstieg, die Saison verläuft nach Trainerwechsel und personellem Aderlass ohnehin schon besser als erwartet. "Wir haben eine sehr junge Mannschaft, vielleicht ist unsere aktuelle Position als Verfolger für uns besser, vielleicht verursacht das weniger Druck. Wir sind in Lauerstellung, müssen auf Ausrutscher der Konkurrenz warten und diese dann nutzen", sagte van den Bergh, der in Ingolstadt gelbgesperrt fehlt. Für ihn könnten Patrick Kammerbauer oder Arne Sicker zum Einsatz kommen. Der rotgesperrte Stefan Thesker wird durch Kapitän Dominik Schmidt ersetzt.

