FC St. Pauli bei Jahn Regensburg am Scheideweg Stand: 10.02.2022 10:25 Uhr Fußball-Zweitligist FC St. Pauli gastiert am Sonnabend bei Jahn Regensburg. Nach fünf sieglosen Spielen in Serie droht erstmals seit Mitte September der Sturz aus den Aufstiegsplätzen. Hoffnung macht Rückkehrer Daniel-Kofi Kyereh.

Bei einem Remis oder gar einer Niederlage am Sonnabend (20.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) und entsprechenden Ergebnissen der Konkurrenz könnten sich die Kiezkicker am Ende des Spieltages auf Rang fünf wiederfinden.

Das Aus im engen Aufstiegsrennen wäre das natürlich noch lange nicht - daher will Trainer Timo Schultz von einer Katerstimmung am Millerntor nichts hören: "Wir stehen am 21. Spieltag auf dem zweiten Platz: Nur, weil wir eine Phase haben, in der es ergebnistechnisch nicht läuft, werden wir nicht Trübsal blasen", sagte der 44-Jährige.

St. Paulis Dauerbrenner Irvine mit Zuversicht

Fünfter war St. Pauli in der laufenden Saison nur zweimal - am 4. und am 6. Spieltag. Dazwischen lag der 2:0-Heimerfolg gegen den damaligen Tabellenführer Regensburg. Jackson Irvine - kurz vor Schluss eingewechselt - feierte dabei sein Zweitligadebüt. Seitdem kam der 28-Jährige stets zum Einsatz. Auch in der zurückliegenden Länderspielpause war St. Paulis Dauerbrenner als einziger Kiezkicker unterwegs und bestritt zwei Partien für Australien.

Müdigkeit scheint ihm dennoch ein Fremdwort zu sein: "Ich bin körperlich in einer Top-Verfassung, vielleicht in der besten in meiner Karriere. Ich fühle mich einfach richtig gut." Irvine ist zuversichtlich, dass den Braun-Weißen die ersehnte Trendwende gelingt. "Wir hatten einen guten Start in die Trainingswoche, alle haben Bock darauf, den ersten Liga-Sieg im Jahr 2022 einzufahren", sagte der Mittelfeldmann.

Kyereh vor dem Comeback

Auch ein anderer St.-Pauli-Profi hat gute Erinnerungen an das Hinrundenduell mit Regensburg: Daniel-Kofi Kyereh, der beide Treffer für Guido Burgstaller aufgelegt hatte. Der 25-Jährige, mit zehn Assists bester Vorlagengeber des Tabellenzweiten, steht nach seiner Afrika-Cup-Teilnahme und anschließender Blessur vor dem Comeback.

Ob es schon wieder für einen Startelf-Einsatz reicht, ließ Trainer Schultz offen: "Er hatte nur eine kurze Verletzung. Ich kann mir vorstellen, das es schnell geht."

Kleines Fragezeichen hinter Ziereis-Einsatz

Auch Afeez Aremu hat seine Verletzung auskuriert und ist wie Christopher Buchtmann (nach Corona-Infektion) ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Sebastian Ohlsson steht nach Problemen am Hüftbeuger ebenfalls wieder zur Verfügung.

Ein Fragezeichen steht möglicherweise hinter dem Einsatz von Philipp Ziereis, der die Einheit am Mittwoch vorzeitig abgebrochen hatte. Schultz sprach von "Fußproblemen" und einer "Vorsichtsmaßnahme".

Mögliche Aufstellungen:

Regensburg: Meyer - Saller, Breitkreuz, Kennedy, Guwara - Gimber, Besuschkow - Beste, Boukhalfa, Wekesser - Albers

St. Pauli: Vasilj - Zander, Ziereis, Medic, Paqarada - Smith - Irvine, Hartel - Amenyido - Burgstaller, Dittgen

