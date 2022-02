FC St. Pauli: Aufstieg im Kopf, Pokal-Viertelfinale vor der Brust Stand: 28.02.2022 12:55 Uhr Bestenfalls 13 Spiele hat der FC St. Pauli noch zu absolvieren bis zum großen Glück: In der Zweiten Liga ist er mittendrin im Kampf um den Bundesliga-Aufstieg. Jetzt gilt es aber zunächst im Viertelfinale des DFB-Pokals bei Union Berlin.

"Spätestens beim Einlaufen und wenn die Hymne gespielt wird, wird das Kribbeln da sein. Das ist für uns eine Riesenchance", sagte St. Paulis Trainer Timo Schultz, der hofft, dass sein Team bei Erstligist Union (Dienstag, 20.45 Uhr/live bei NDR.de) nicht das letzte Mal in dieser Saison in Berlin antritt.

Denn auch wenn das Auswärtsspiel in Köpenick mit das schwierigste Los ist, das die Kiezkicker erwischen konnten, sind die Chancen der "Kleinen", ins Pokal-Finale einzuziehen so groß wie lange nicht. Nicht nur, dass Bayern München und Borussia Dortmund bereits ausgeschieden sind: Alle Pokalsieger seit dem Triumph von Zweitligist Hannover 96 vor 30 Jahren mussten bereits die Segel streichen.

Hartel: "Aufstiegsgefühl ist unbeschreiblich"

Eine besondere Note hat die Partie bei Union für St. Paulis Marcel Hartel. "Ich hatte bei dem Verein eine sehr schöne und sehr erfolgreiche Zeit", sagte der 26-Jährige, der von 2017 bis 2019 für die "Eisernen" spielte.

In diese Zeit fällt auch der erstmalige Aufstieg der Berliner in die Bundesliga. Für Hartel, der später auch noch mit Arminia Bielefeld den Sprung in die Erste Liga schaffte, ein Meilenstein in seiner Karriere: "Dieses Gefühl nach dem Spiel, wenn du weißt, dass du es geschafft hast, ist unbeschreiblich."

Ex-Unioner würde lieber wieder aufsteigen

Ob er mit St. Pauli lieber das Pokalfinale erreichen oder erneut einen Aufstieg feiern würde? "Das ist eine sehr interessante Frage und schwierig zu beantworten", überlegt Hartel laut, um dann zu antworten: "Ich glaube, ich würde mich für den Aufstieg entscheiden."

Seine Expertise als Aufstiegsexperte ist auf dem Kiez allerdings anscheinend nicht gefragt. "Bei uns in der Kabine ist der Aufstieg gar kein Thema. Es wird nicht drüber gesprochen. Niemand kommt an und fragt: 'Ey Cello, wie ist es denn aufzusteigen?'", beschreibt Hartel. Er und seine Teamkollegen seien allerdings sehr "fokussiert auf die Liga".

Schon "interessante und kampfstarke Gegner" besiegt

Gegen einen Sieg in der Pokalrunde der letzten Acht bei Union Berlin würde sich aber natürlich kein St. Paulianer wehren. "Wir haben einen schwierigen Pokal-Weg mit interessanten und kampfstarken Gegnern hinter uns. Das wollen wir in der Alten Försterei fortsetzen", betonte Trainer Schultz. "Es ist für uns keine Selbstverständlichkeit, im Viertelfinale zu stehen. Wir freuen uns auf das Spiel."

Mit welchem Personal St. Pauli in der Hauptstadt wird antreten können, steht noch nicht fest. Hinter den Einsätzen von Leart Paqarada, Adam Dzwigala und Philipp Ziereis steht noch ein Fragezeichen. "Ich habe meine Oberschenkel ein wenig gemerkt. Es war besser rauszugehen", sagte Ziereis nach seiner Auswechslung beim 3:1-Sieg in Ingolstadt.

Aufstieg und Triumph im DFB-Pokal möglich?

Der Kapitän sprach von "einer schweren Phase, die wir jetzt hinter uns haben". Der Erfolg beim Tabellenletzten sei "der erste Schritt raus" gewesen. Torschütze Guido Burgstaller sagte mit Blick auf das 0:3 gegen Hannover 96 zuvor: "Wir wollten eine Reaktion zeigen nach dem letzten Spiel, wo wir einfach nicht gut waren. Ich glaube, das haben wir gut umgesetzt."

Dass Union nun ein ganz anderes Kaliber sein wird, ist allen St. Paulianern bewusst. "Sie spielen in der Bundesliga eine sehr gute Rolle. Dort erwartet uns ein richtiges Brett", sagte Schultz zur Ausgangslage, kündigte aber auch an, dass sein Team - wie Union - "sehr schnell den Weg nach vorne suchen" werde. Denn vielleicht kann ja sogar beides gelingen - Bundesliga-Aufstieg und der Triumph im DFB-Pokal.

