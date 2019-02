Stand: 26.02.2019 13:42 Uhr

Wolfsburgs Trainer-Frage: "Gibt keine Problematik"

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat sich von einem Abstiegskandidaten zu einem Europapokalanwärter gemausert, darf als Tabellenfünfter mit lediglich vier Zählern Rückstand auf Platz vier sogar in Richtung Champions League schielen. Alles perfekt also am Mittellandkanal? Nicht ganz - denn noch immer ist nicht geklärt, ob Bruno Labbadia auch über den Sommer hinaus als Trainer beim VfL tätig sein wird. Gespräche über eine Verlängerung des auslaufenden Vertrages soll es erst im April geben. Ein Zeichen des Misstrauens sehen beiden Seiten darin nicht. "Es gibt überhaupt keine Problematik. Sonst würden wir die Zusammenarbeit ja beenden", sagte VfL-Sportchef Jörg Schmadtke Anfang Februar. "Ich bin da ganz entspannt", erklärte auch Labbadia.

Labbadia und Schmadtke sehr gegensätzlich

Eine gewisse Distanz zwischen den beiden Wolfsburger Protagonisten lässt sich dennoch nicht leugnen - und wird auch von Labbadia und Schmadtke nicht bestritten. Auf der einen Seite der 52 Jahre alte ehemalige Stürmer, der auch in Stresssituationen charmant-entspannt auftritt, sich gerne im Anzug zeigt und einen diplomatischen Umgangston pflegt. Auf der anderen Seite der zwei Jahre ältere frühere Torwart, der sich mitunter knorrig, süffisant und ironisch gibt, kleidungstechnisch eher Jeans und Jackett bevorzugt. Auch bei Bundesligaspielen lebt Schmadtke die Distanz, sitzt nicht auf der Bank, sondern beobachtet die Entwicklung von der Tribüne aus.

Dass eine gute Zusammenarbeit trotz solcher Gegensätze möglich ist, hat Schmadtke einst selbst bei Hannover 96 erlebt: Mit Trainer Mirko Slomka führte er die Niedersachsen zweimal ins europäische Geschäft, obwohl sich das Duo kaum etwas zu sagen hatte.

Labbadia: "Kann Mannschaften nach vorne führen"

Labbadia: "Ich lebe sehr gerne im Jetzt" NDR 2 - 21.02.2019 13:38 Uhr Autor/in: Iffland, Thorsten Der VfL Wolfsburg spielt die beste Bundesliga-Saison seit Jahren. Trainer Bruno Labbadia im Gespräch mit Thorsten Iffland.







Die Frage ist, ob Schmadtke im aktuellen VfL-Coach einen langfristigen Entwicklungstrainer sieht. Denn noch immer haftet Labbadia das Image an, nur für eine kurze Zeit Impulse setzen zu können. So wurde er einst in Leverkusen und beim HSV (zweimal) nach jeweils nur einem Jahr entlassen. Länger (fast drei Jahre) arbeitete er in Stuttgart - konnte seinen Vertrag aber auch dort nicht erfüllen. Der 52-Jährige will davon nichts mehr hören: "Feuerwehrmann ist eine Facette von mir. Das muss man erst mal können, unter Druck zu arbeiten." Er habe schon "bei dem einen oder anderen Verein" gezeigt, dass er Mannschaften nach vorne führen könne, erklärte er dem NDR.

Schmadtke mit Labbadia in der Vorgehensweise einig

Klar ist aber auch: Bringt Labbadia den VfL tatsächlich zurück auf die internationale Bühne, auf die der Weltkonzern Volkswagen so gerne will, dürfte es schwer zu vermitteln sein, mit dem erfolgreichen Trainer nicht zu verlängern. "Ich bin in einer Phase, die mir gefällt", sagt der VfL-Coach. "Es ist natürlich eine schöne Situation, wenn man im September gesagt hat, es reicht, wenn wir uns im April zusammensetzen. Das zeigt ja auch, dass ich damals schon sehr entspannt war."

Schmadtke pflichtet bei: "Unabgesprochen" hätten Trainer und er die gleiche Aussage getätigt - nämlich, dass man sich bei dieser Vorgehensweise einig sei. Also alles ruhig. Und das ist ja auch schon was, wenn man sich die jüngere Vergangenheit beim VfL anschaut: Labbadia ist seit 2015 bereits der fünfte Trainer...

