Wieder kein Auswärtssieg - St. Pauli rettet Punkt bei Greuther Fürth Stand: 03.09.2022 14:53 Uhr Der FC St. Pauli hat den ersten Auswärtssieg der Zweitliga-Saison erneut verpasst. Die Fußballer aus Hamburg holten am Sonnabend bei Greuther Fürth ein spätes und glückliches 2:2 (1:0).

von Martin Schneider

Saisonübergreifend warten die Braun-Weißen in der Fremde nun seit über einem halben Jahr auf einen Erfolg. Zuletzte jubelte man im Februar beim späteren Absteiger FC Ingolstadt.

Im Ronhof zeigten die Hamburger zwei unterschiedliche Gesichter. Im ersten Durchgang bestimmten sie gegen verunsichterte Gastgeber das Tempo und die Partie, gingen durch das Tor von Marcel Hartel verdient in Führung. Direkt nach dem Seitenwechsel verteidigte St. Pauli allerdings wieder schlampig und inkonsequent und kassierte zwei vermeidbare Gegentore. Der eingewechselte Connor Metcalfe rettete einen späten Punkt. "Nach dem Spielverlauf müssen wir mit dem Punkt zufrieden sein", sagte Torschütze Hartel nach dem Spiel dem NDR.

Hartel trifft für St. Pauli, Irvine nur die Latte

Nach verhaltenem Beginn nahmen die Kiezkicker nach zehn Minuten das Heft des Handelns in die Hand und hatten eine offensive Druckphase, an deren Ende die verdiente Führung stand. Nach zwei geblockten Schüssen stocherte Hartel St. Pauli in der 19. Minute aus kurzer Distanz in Führung. In der 30. Minute köpfte Jackson Irvine einen Eckball an die Latte - Pech für die Kiezkicker, ein 2:0 hätte früh für eine Vorentscheidung sorgen können.

Doch auch so hatte die Abwehr der Hamburger in Halbzeit eins kaum etwas auszustehen. In der 20. Minute musste sich der nach seiner Verletzung ins Tor zurückgekehrte Torwart Nikola Vasilj bei einem Lupfer von Armindo Sieb strecken, konnte aber klären. St. Pauli stand meist gut, die hohen Bälle der Franken in die Spitze wurden resolut geklärt.

Fürther Doppelschlag nach der Pause

Das änderte sich in den zweiten 45 Minuten - und zwar grundlegend. Die Kiezkicker liefen über den Platz, als wäre ihnen in der Kabine der Stecker gezogen worden. Eine haarsträubende Fehlerkette führte in der 48. Minute zum 1:1-Ausgleich durch Branimir Hrgota: Eric Smith spielte mit einem Querschläger den Fürthern den Ball zu, Jakov Medic verlor beim Klärungsversuch die Orientierung und Hrgota zog freistehend an der Strafraumgrenze trocken ab.

"Das haben wir oft thematisiert, dass wir komisch aus der Halbzeit kommen. Dann dreht Fürth das Spiel in sechs Minuten. Das müssen wir uns ankreiden lassen, das geht so nicht." St. Paulis Marcel Hartel

Das 1:2 aus Sicht der Hamburger nur vier Minuten später war noch bitterer: Irvine köpfte beim Klärungsversuch den Ball unhaltbar für Vasilj in die eigenen Maschen.

Paqarada verschießt erneut Elfmeter

St. Pauli rannte danach an, offenbarte allerdings Abstimmungsprobleme in der Offensive sowie spielerische Mängel. Stürmer Johannes Eggestein war komplett abgemeldet, gleiches galt für die ausgewechselten David Otto und Lukas Daschner. Personelle Belebung für die Offensive hatten die Gäste zum Ende der Transferperiode abgelehnt. Der eingewechselte Igor Matanovic holte in der 71.Minute immerhin einen Elfmeter heraus, doch wie schon gegen den SC Paderborn versagten Leart Paqarada vom Punkt die Nerven. Er traf in der 72. Minute nur die Latte.

Joker Metcalfe sticht

Der eine Kapitän trifft ins eigene Tor, der andere vergibt vom Punkt - der Spielverlauf sprach gegen ein Comeback der Gäste. Doch Trainer Timo Schultz bewies ein glückliches Händchen, wechselte Metcalfe ein und der australische Mittelfeldspieler bedankte sich mit seinem Tor in der 85. Minute. Der Schlusspunkt in einer Partie voller Höhen und Tiefen für die Braun-Weißen.

7.Spieltag, 03.09.2022 13:00 Uhr Greuther Fürth 2 FC St. Pauli 2 Tore: 0: 1 Hartel (19.) 1 :1 Hrgota (48.) 2 :1 Irvine (52., Eigentor) 2: 2 Metcalfe (85.)

Greuther Fürth: Linde - Asta (90.+1 Mhamdi), Michalski, Haddadi, John - Abiama (87. Pululu), Raschl, Christiansen, T. Tillman - Hrgota, Sieb (76. Ache)

FC St. Pauli: Vasilj - Saliakas (46. Zander), Nemeth, Medic, Paqarada - Daschner (60. Matanovic), Irvine, Smith (79. Metcalfe), Hartel - D. Otto (60. Amenyido), J. Eggestein (89. Boukhalfa)

Zuschauer: 10553



Dieses Thema im Programm: Sportclub | 04.09.2022 | 22:50 Uhr