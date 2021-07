Werder-Profi Veljkovic nach positivem Corona-Test in Quarantäne Stand: 15.07.2021 13:11 Uhr Milos Veljkovic von Fußball-Zweitligist Werder Bremen ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Verteidiger befindet sich nach Rücksprache mit dem zuständigen Gesundheitsamt in einer 14-tägigen Quarantäne.

Alle anderen Tests bei Werder waren am Mittwoch und Donnerstag nach Club-Angaben negativ. Trotzdem muss der Physiotherapeut, der den 25 Jahre alten Nationalspieler Serbiens behandelt hat, ebenfalls für 14 Tage in die häusliche Isolation. "Milos geht es soweit gut. Er zeigt bislang keinerlei Symptome", sagte Clemens Fritz, Leiter Profifußball und Scouting.

Verteidiger verpasst Saisonauftakt gegen Hannover

Das erste Saisonspiel in der Zweiten Liga gegen Hannover 96 wird Veljkovic, dem zuletzt muskuläre Probleme zu schaffen machten, am 24. Juli verpassen. "Das ist für ihn und uns natürlich bitter, aber jetzt geht es erst einmal darum, dass er vor allem gesund bleibt und dann seine Reha auch zu Hause bestmöglich fortsetzen kann. Wir werden ihm dabei alle mögliche Unterstützung zukommen lassen", so Fritz.

Der Innenverteidiger zählt zu den Kandidaten, die die Bremer nach dem Abstieg aus der Bundesliga noch verlassen könnten, um durch einen Verkauf die dringend benötigten Transfereinnahmen zu erzielen.

Werder gegen 96 vor rund 14.000 Zuschauern

In seinem ersten Zweitligaspiel seit 40 Jahren will Bremen gegen Hannover 96 rund 14.000 Zuschauer in das Weserstadion lassen. Nach einer Entscheidung des Bremer Senats dürfte der Club für die Partie am 24. Juli (20.30 Uhr) sogar bis zu 21.000 Tickets verkaufen. "Da wir ein hochwertiges Hygienekonzept etablieren wollen, halten wir zum Saisonstart aber eine Größenordnung von 14.000 Zuschauern für realistisch. Wir wollen das dann stufenweise steigern - natürlich abhängig davon, welche Erfahrungen wir machen", sagte Werders Mediendirektor Michael Rudolph dem Portal "Deichstube.de".

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 15.07.2021 | 12:25 Uhr