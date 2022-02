Werder Bremen setzt Siegesserie unter Trainer Werner fort Stand: 05.02.2022 15:23 Uhr Das halbe Dutzend ist voll! Im sechsten Spiel unter Trainer Ole Werner ist Fußball-Zweitligist Werder Bremen zum sechsten Sieg gekommen. Am Sonnabend gelang ein 2:1 (0:0) gegen den Karlsruher SC.

von Christian Görtzen

Damit wandelt der 33 Jahre alte gebürtige Preetzer weiter auf den Spuren von Otto Rehhagel. Der legendäre Trainer des Clubs startete mit acht Siegen in die Zweitliga-Saison 1980/1981. Am Ende der Spielzeit war Werder Bremen damals Erster - und kehrte in die Bundesliga zurück. Das heutige Team wird nach dem 21. Spieltag in der Tabelle definitiv unter den besten Drei zu finden sein.

KSC kompakt, Werder wirkungslos

Werner hatte seine Startelf im Vergleich zum vergangenen Spiel beim SC Paderborn (4:3) nur auf einer Position verändert: Mitchell Weiser ersetzte auf der rechten Außenbahn Jean-Manuel Mbom. Der KSC musste auf den von Werder ausgeliehenen Benjamin Goller aufgrund einer Vertragsklausel verzichten.

Die Freude der 10.000 Zuschauer darüber, dass sie die Partie im unter Corona-Bedingungen ausverkauften Weser-Stadion verfolgen durften, dürfte sich nach der ersten Hälfte gewiss nicht gesteigert haben. Denn es war eine reichlich triste Angelegenheit. Die Gäste waren vor allem darauf bedacht, kein Gegentor zu kassieren. Und die Bremer erwiesen sich nicht als allzu einfallsreich, die kompakte KSC-Defensive zu knacken. Ein Flugkopfball von Niclas Füllkrug (21.) und zwei Chancen für Marvin Ducksch (24./29.), die in den vergangenen Wochen ein harmonisches Sturmduo gebildet hatten, - das war's. Das 0:0 zur Pause entsprach ganz vortrefflich dem Unterhaltungswert des ersten Abschnittes.

Werder-Freude währt nur kurz...

Doch die Geduld der Werder-Fans wurde schon bald nach Wiederanpfiff belohnt: Nach einem starken Steilpass von Christian Groß brachte sich Ducksch durch eine flinke Bewegung so gut in Position, dass er Karlsruhes Keeper Marius Gersbeck ohne allzu viel Mühe mit einem Schuss ins linke untere Eck überwand - 1:0 für Werder (51.)! Für den Angreifer war es im sechsten Spiel von Werner der sechste Treffer. Beinahe hätte er auch fix nachgelegt. Doch seinen Heber erreichte der zurückeilende Gersbeck so gerade noch mit den Fingerspitzen (55.).

Es schien nur eine Frage der Zeit zu sein, wann das 2:0 fallen würde. Nur: Es kam ganz anders. Nach einer Ecke von Marvin Wanitzek köpfte in der Strafraummitte Philipp Hofmann unbedrängt zum 1:1 ein (59.). Einen weiteren Versuch des Stürmers vereitelte Bremens Schlussmann Jiri Pavlenka (69.).

...doch dann ist Bremens Jung zur Stelle

Die Grün-Weißen fanden aber prächtig in die Spur zurück. Nach guter Spielverlagerung von Leonardo Bittencourt auf die rechte Seite flankte der eingewechselte Mbom die Kugel sofort maßgenau auf Anthony Jung, der mit einem Kopfball Gersbeck keine Chance ließ - 2:1 für Werder (76.). Karlsruhe versuchte zwar noch, erneut den Ausgleich herzustellen. Doch richtig gefährlich wurden die Badener nicht mehr. So reckten nach dem Schlusspfiff die Grün-Weißen ihre Arme nach oben.

21.Spieltag, 05.02.2022 13:30 Uhr Werder Bremen 2 Karlsruher SC 1 Tore: 1 :0 Ducksch (51.) 1: 1 P. Hofmann (59.) 2 :1 A. Jung (76.)

Werder Bremen: Pavlenka - Veljkovic, Toprak, Friedl - Groß - Weiser (70. J. Mbom), Bittencourt (77. Rapp), R. Schmid (77. N. Schmidt), A. Jung - Füllkrug, Ducksch (89. Dinkci)

Karlsruher SC: Gersbeck - M. Thiede (82. van Rhijn), Kobald (88. Gordon), O´Shaughnessy, Heise - Gondorf (89. Batmaz), Wanitzek, Breithaupt (78. M. Lorenz) - Choi (78. F. Kaufmann), P. Hofmann, Schleusener

Zuschauer: 10000



