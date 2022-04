Werder Bremen muss sich erneut mit einem Remis begnügen Stand: 17.04.2022 15:32 Uhr Werder Bremen hat in der Zweiten Bundesliga Platz zwei verteidigt, doch der Motor stottert ein wenig im Aufstiegskampf. Gegen den 1. FC Nürnberg gab es am Sonnabend erneut nur einen Punkt.

von Sebastian Ragoß

1:1 lautet das neue "Lieblingsresultat" der Bremer: So endeten das Heimspiel gegen Sandhausen, die Partie beim FC St. Pauli und auch die Begegnung gegen den 1. FC Nürnberg am Ostersonntag. Damit bleibt Werder auf einem Aufstiegsplatz, zufrieden konnten die Hanseaten mit der Punkteteilung gegen die Franken aber nicht sein.

Am kommenden Sonnabend (13.30 Uhr) gastiert Werder in Gelsenkirchen zum Spitzenspiel bei Schalke 04, das seine Tabellenführung mit einem furiosen 5:2-Sieg bei Darmstadt 98 ausbaute.

Nürnberg verteidigt gut und geht in Führung

Werder schaffte es gegen Nürnberg in der ersten Hälfte nur sehr selten, sein Sturmduo Marvin Ducksch/Niclas Füllkrug in Szene zu setzen. Entsprechend übersichtlich war die Anzahl an guten Abschlüssen: Ein Distanzschuss von Romano Schmid, den FCN-Keeper Christian Mathenia ohne große Mühe parierte, war vor der Pause der einzige halbwegs gefährliche Abschluss (13.).

Die Gäste verteidigten gut und warteten auf ihre Konter-Gelegenheiten, die sie auch bekamen. Nach einem Ballgewinn ging es schnell, Lino Tempelmann drang in den Strafraum ein und wurde von Milos Veljkovic klar und deutlich gefoult - Elfmeter für Nürnberg: Nikola Dovedan verwandelte sicher (24.).

Pavlenka zweimal Sieger gegen Schleimer

Drei Minuten später hätte es noch schlimmer kommen können für Werder, doch Jiri Pavlenka parierte mit dem Fuß gegen den freistehenden Lukas Schleimer.

Schleimer gegen Pavlenka: Das Duell gab es in der 53. Minute erneut, wieder blieb der Bremer Schlussmann Sieger. Werder konnte mittlerweile froh sein, dass es nur 0:1 stand, auch wenn Mathenia gut gegen Ducksch (50.) pariert hatte und auch den Schuss von Anthony Jung ums Tor lenkte (55.).

Joker Weiser markiert den Ausgleich

Werder brauchte Inspiration und auch neues Personal: Trainer Ole Werner brachte nach einer guten Stunde Mitchell Weiser und Niklas Schmidt. Und das zahlte sich schnell aus: Marco Friedl bediente mit einem Traumpass Weiser, der Mathenia überwand und den etwas überraschenden Ausgleich markierte (65.).

Beinahe hätte auch Werners zweiter Joker gestochen. Doch Mathenia entschärfte den Distanzschuss von Schmidt (75.). Die Bremer zeigten nun aber endlich das Gesicht einer Spitzenmannschaft und setzten den "Club" gehörig unter Druck. Ducksch hatte die große Chance zum entscheidenden Treffer, sein Kopfball ging aber an die Latte (87.).

30.Spieltag, 17.04.2022 13:30 Uhr Werder Bremen 1 1.FC Nürnberg 1 Tore: 0: 1 Dovedan (24., Foulelfmeter) 1 :1 Weiser (64.)

Werder Bremen: Pavlenka - Veljkovic, Groß, Friedl - Agu (60. Weiser), Rapp (81. Gruew), A. Jung - R. Schmid (61. N. Schmidt), Bittencourt - Füllkrug, Ducksch (90.+1 Dinkci)

1.FC Nürnberg: Mathenia - C. Schindler, F. Hübner, Handwerker - Fischer, Krauß (88. Geis), Tempelmann, Duman (88. Valentini) - Möller Daehli, Schleimer (65. Köpke) - Dovedan (81. Nürnberger)

Zuschauer: 30000



