Werder Bremen hofft im Pokal in Regensburg auf die Trendwende Stand: 06.04.2021 08:15 Uhr Werder Bremen kann am Mittwoch mit einem Sieg bei Jahn Regensburg ins Halbfinale des DFB-Pokals einziehen. Nach zuletzt drei Pleiten in Serie würde ein Erfolg zudem Selbstvertrauen für das schwierige Bundesliga-Restprogramm geben.

Nachdem Florian Kohfeldt am Sonntagabend auf der Pressekonferenz sein Statement zur 0:1-Niederlage der Hanseaten beim VfB Stuttgart gegeben hatte, gab es auf digitalem Weg noch die Nachfrage an den Werder-Coach, wie er die Pleite denn im Hinblick auf die kommenden beiden Erstliga-Partien gegen die Schwergewichte RB Leipzig (Sonnabend) und Borussia Dortmund (18. April, jeweils 15.30 Uhr) bewerten würde. Der 38-Jährige aber wollte auf diese Duelle nicht eingehen.

Im Pokal den Traum von Europa träumen

"Jetzt spielen wir erstmal im Pokal. Und darauf liegt mein ganzer Fokus", antwortete Kohfeldt mit Blick auf die Viertelfinal-Begegnung am Mittwoch (18.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de). Diese war ursprünglich am 1. März angesetzt gewesen, musste dann jedoch wegen Corona-Fällen beim Jahn verlegt werden. Ein Erfolg im früheren Bremer Lieblingswettbewerb (sechs Triumphe) würde für die Pandemie-bedingt finanziell angeschlagenen Hanseaten wichtige Zusatz-Einnahmen bedeuten. Und er würde den Traum von Europa aufrechterhalten - auch wenn in der Vorschlussrunde mit den Rasenballsportlern aus Leipzig eine hohe Hürde warten würde.

AUDIO: Kohfeldt sarkastisch: "Bewerbung fürs Kacktor der Woche" (3 Min) Kohfeldt sarkastisch: "Bewerbung fürs Kacktor der Woche" (3 Min)

Nur ein Sieg aus der vergangenen sieben Spielen

Zukunftsmusik in einer tristen Bremer Gegenwart. Lediglich eine der vergangenen sieben Bundesliga-Partien konnte der viermalige Meister gewinnen. Der Vorsprung auf Relegationsrang 16. sowie den ersten Abstiegsplatz beträgt zwar immer noch satte sieben Zähler. Doch in Anbetracht des schweren Restprogramms - neben dem BVB sowie RB geht es unter anderem noch gegen Union Berlin, Leverkusen und Gladbach - befürchtet Verteidiger Ömer Toprak, "dass es bis zum Ende spannend bleiben wird".

Kohfeldt: "Werden nicht in Panik verfallen"

Spannung, die an der Weser mit Blick auf die vergangene Horror-Spielzeit, als erst über die Relegation die Klasse gesichert wurde, niemand braucht, der Sympathien für Werder hat. Und Kohfeldt war trotz der abermaligen Pleite auch sogleich bemüht, keine Schwarzmalerei aufkommen zu lassen. "Wir werden immer wieder versuchen, solche Leistungen anzubieten. Dann werden wir auch punkten", sagte der 38-Jährige und versprach: "Wir werden wachsam sein, unsere Leistung bringen und nicht in Panik verfallen."

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Bremens Problem ist der Angriff

Der Fußballlehrer hatte am Neckar einen guten Auftritt seines Teams gesehen. "Wir sind als Mannschaft heute sehr nah an unser Limit gekommen. Sowohl was das Offensiv- als auch das Defensivspiel angeht", erklärte Kohfeldt, der die Niederlage als "sehr, sehr unglücklich" titulierte. "Kleinigkeiten" hätten den Unterschied ausgemacht, führte der frühere Torwart aus. Eine dieser war wieder einmal die Unentschlossenheit der Hanseaten vor dem gegnerischen Kasten. Gerade einmal 31 Treffer in 27 Bundesliga-Spielen schlagen für die Norddeutschen zu Buche.

Füllkrug Hoffnungsträger - Sargent wieder dabei

Es ist also klar, wo Kohfeldt ansetzen muss. "Wir spielen es gut bis ins letzte Drittel. Nur dann muss es klarer sein. Wir nehmen dann lieber noch einen Kontakt und spielen nochmal quer, wollen nochmal rumspielen", monierte der Coach. Seine Hoffnungen ruhen nun auf Niclas Füllkrug, der nach langer Verletzungpause laut Kohfeldt jetzt "richtig fit ist, um 70 Minuten zu gehen". Ein Tor gelang dem 28-Jährigen in Stuttgart, wo er das zweite Mal nach seinem Comeback Mitte Februar wieder in der Startelf stand, allerdings auch nicht.

Gegen die robusten Regensburger könnte sich Kohfeldt möglicherweise für eine Doppelspitze entscheiden. Joshua Sargent, der gegen den VfB Gelb-gesperrt fehlte, darf wieder auflaufen.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 07.04.2021 | 23:03 Uhr