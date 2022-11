Werder Bremen fügt Schalke 04 historische Niederlage zu Stand: 05.11.2022 20:24 Uhr Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat am Samstagabend sein Heimspiel gegen Tabellenschlusslicht Schalke 04 glücklich mit 2:1 (1:0) gewonnen. Gegen den Mit-Aufsteiger erzielten Niclas Füllkrug und Marvin Ducksch die Treffer, Mann des Spiels war allerdings Mitchell Weiser.

von Martin Schneider

Mit dem zweiten Sieg in Serie vergrößerten die Bremer ihren Vorsprung auf die Abstiegszone und haben mit 21 eingefahrenen Punkten Kontakt zum internationalen Geschäft. Für die Schalker hingegen, die lange Zeit tonangebend waren, aber gegen abgezockte Bremer offensiv wieder einmal Qualität vermissen ließen, ist die Niederlage historisch. Seit nunmehr 35 Bundesliga-Auswärtsspielen am Stück konnten die Gelsenkirchener keinen Dreier einfahren. Damit stellten sie den bisherigen Negativ-Rekord des Karlsruher SC aus dem Jahr 1981 ein.

Schalke spielt, Werder zu passiv

Wie ein Tabellenschlusslicht präsentierten sich die Schalker im Weserstadion von Beginn an nicht, ganz im Gegenteil. Die Gäste gaben zunächst den Ton an und beeindruckten die Bremer sichtlich, die viel zu passiv waren und keinen Zugriff auf die Partie fanden. Es dauerte bis zur Mitte der ersten Halbzeit, ehe Werder sich langsam aus der eigenen Hälfte befreite und am Spielgeschehen teilnahm.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Bis dahin hatten die Grün-Weißen Glück, dass es noch 0:0 stand. Die offensiv ausgerichteten Schalker betrieben viel Aufwand, ohne dabei ertragreich zu sein. Zwar jubelten die "Königsblauen" in der 16. Minute über die vermeintliche Führung, doch Alex Krals Treffer wurde wegen Abseits zurecht zurückgenommen.

Füllkrug veredelt Weisers traumhafte Vorlage

Statt 0:1 stand es nach 30 Minuten 1:0 für Werder - das Resultat einer großartigen Vorarbeit von Weiser. Der sprintete auf dem rechten Flügel allen davon und legte im Strafraum mit der Hacke für Füllkrug auf, der trocken vollendete. Eine sehenswerte Kombination und ein schönes Tor, wobei die Führung angesichts des Spielverlaufs schmeichelhaft für Bremen war. Simon Terodde hatte kurze Zeit später die Antwort der Gäste auf dem Kopf, scheiterte aber am Pfosten (38.).

Weiser legt auch zweiten Treffer auf

Das Bild im zweiten Durchgang glich dem im ersten. Schalke rannte an, doch dem Offensivspiel der Gelsenkirchener fehlt es an Qualität. Bremens Verteidigung hatte auch in manchen Situationen Glück, dass der letzte Pass bei den Schalkern nicht ankam oder die Grün-Weißen noch ein Bein in eine Aktion bekamen.

Werders Spiel bewegte sich bis zum Schlusspfiff zwischen Verwaltungsmodus und Konterfußball. Doch zum Glück hatten die Bremer an diesem Abend den Mann mit den genialen Momenten in ihren Reihen, der die Entscheidung mit herbeiführte. Der Rechtsverteidiger spielte eine maßgenaue Flanke in den Rücken der Schalker Abwehr, Ducksch nahm den Ball mit und lupfte ihn zum 2:0 ins Tor (76.). Der Anschluss von Dominik Drexler zum 1:2 in der 89. Minute kam zu spät für die "Knappen".

13.Spieltag, 05.11.2022 18:30 Uhr Werder Bremen 2 FC Schalke 04 1 Tore: 1 :0 Füllkrug (30.) 2 :0 Ducksch (76.) 2: 1 Drexler (89.)

Werder Bremen: Pavlenka - Pieper, Veljkovic, N. Stark - Weiser, Gruew (67. Groß), Friedl (68. A. Jung) - Bittencourt (76. Stage), R. Schmid - Füllkrug (60. Burke), Ducksch

FC Schalke 04: Schwolow - Brunner, Matriciani, Yoshida, Mohr - Krauß (77. Drexler), Kral - Karaman, Mollet (85. Polter), Bülter (64. J. Larsson) - Terodde

Zuschauer: 41000



Weitere Daten zum Spiel Pavlenka - Pieper, Veljkovic, N. Stark - Weiser, Gruew (67. Groß), Friedl (68. A. Jung) - Bittencourt (76. Stage), R. Schmid - Füllkrug (60. Burke), DuckschSchwolow - Brunner, Matriciani, Yoshida, Mohr - Krauß (77. Drexler), Kral - Karaman, Mollet (85. Polter), Bülter (64. J. Larsson) - Terodde41000

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 06.11.2022 | 22:50 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundesliga Werder Bremen