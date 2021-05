Werder Bremen: Kohfeldt gefeuert, Schaaf übernimmt Stand: 16.05.2021 10:48 Uhr Nach der 0:2-Niederlage in Augsburg hat Werder Bremen reagiert und sich von Trainer Florian Kohfeldt getrennt. Thomas Schaaf soll beim letzten Spiel gegen Mönchengladbach auf der Bank sitzen.

Wie die Hanseaten am Sonntag mitteilten, soll der 60 Jahre alte langährige Werder-Coach die Mannschaft auch im Falle einer Relegation gegen den Zweitliga-Dritten betreuen und vor dem ersten Abstieg seit 1980 bewahren. "Leider hatten wir nach dem Spiel in Augsburg nicht mehr die Überzeugung, mit Florian Kohfeldt den Klassenerhalt schaffen zu können. Wir sind weiterhin überzeugt, dass er ein hervorragender Trainer ist, allerdings waren wir uns einig, jetzt noch einmal eine Veränderung vorzunehmen, um doch noch den Klassenerhalt zu erreichen", sagte Sport-Geschäftsführer Frank Baumann. Werder hatte am Vortag beim FCA mit 0:2 verloren und ist auf den Relegationsplatz abgerutscht.

Schaaf-Engagement nur bis Saisonende

Schaaf, der Werder in der Vergangenheit bereits 14 Jahre trainiert hatte und unter anderem 2004 das Double mit den Grün-Weißen gewann, wird noch am heutigenSonntag in das Quarantäne-Trainingslager nach Barsinghausen reisen. Ihm zur Seite steht neben dem bisherigen Trainerteam auch Wolfgang Rolff, der als Co-Trainer fungieren wird.

Schaaf, dessen Engagement bis zum Saisonende begrenzt ist, weiß um die Schwere der Aufgabe, blickt aber optimistisch auf die letzte Partie der Saison gegen Mönchengladbach: "Das ist natürlich eine riesige Herausforderung, aber wir haben noch alle Möglichkeiten, um in der Liga zu bleiben. Wir haben nur wenig Zeit, werden aber alles tun, um mit Leidenschaft, Zuversicht und dem Glauben an unsere eigene Stärke in die Partie zu gehen und am Ende erfolgreich zu sein."

Schon vor drei Wochen stand Kohfeldt vor dem Aus

Kohfeldt stand bereits vor drei Wochen vor dem Rauswurf, bekam aber eine Bewährungschance im DFB-Pokalspiel gegen RB Leipzig. Nach der knappen Niederlage (1:2 nach Verlängerung) entschieden die Bremer, vorerst am 38-Jährigen festzuhalten. Den leidenschaftlichen Auftritt des Teams werteten die Club-Verantwortlichen als Zeichen, dass Kohfeldt die Rettung doch gelingen könne. Auch das 0:0 gegen Bayer Leverkusen am vergangenen Wochenende hatten Baumann und Co. positiv kommentiert. Nach dem 0:2 in Augsburg, der achten Niederlage in den vergangenen neun Spielen, war der Glaube an Kohfeldt allerdings doch dahin.

