Weitere Corona-Fälle beim SV Meppen - Pokalspiel gegen Hildesheim verlegt Stand: 23.03.2022 14:25 Uhr Das Coronavirus hat den SV Meppen weiter fest im Griff. Beim Fußball-Drittligisten befinden sich bereits mehrere infizierte Spieler in häuslicher Isolation. Am Mittwoch kamen drei weitere positive Tests dazu. Das Landespokal-Halbfinale gegen VfV Borussia 06 Hildesheim wurde verlegt.

Das Auswärtsspiel beim Regionalligisten war für Sonnabend (15 Uhr) angesetzt. Ein neuer Termin steht noch nicht fest. Bereits erworbene Karten behalten ihre Gültigkeit. Der SV Meppen hatte bei Hildesheim und beim Niedersächsischen Fußballverband (NFV) einen Antrag auf Verlegung der Partie gestellt. Beide stimmten zu.

"Leider ist es uns bisher nicht gelungen, die Infektionskette zu unterbrechen." SVM-Geschäftsführer Ronald Maul

"Wir bedanken uns ausdrücklich beim VfV Hildesheim und dem Niedersächsischen Fußballverband für dieses Entgegenkommen", sagte SVM-Geschäftsführer Ronald Maul. "Leider ist es uns bisher nicht gelungen, die Infektionskette zu unterbrechen."

Fünf Spieler wieder raus aus der Quarantäne

Nach NFV-Angaben durften am Dienstag zwar fünf SVM-Spieler ihre Quarantäne beenden. Allerdings wären sie für das Pokalspiel keine Option für Trainer Rico Schmitt gewesen, "da zunächst kardiologische Untersuchungen anstehen". "Die Gesundheit unserer Spieler und aller Mitarbeiter hat oberste Priorität", so Maul.

Remis mit Rumpfmannschaft beim Drittliga-Spitzenreiter

Die Meppener hatten versucht, auch das jüngste Drittligaspiel beim 1. FC Magdeburg zu verlegen, waren allerdings mit zwei Anträgen am "Nein" des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) und der Magdeburger gescheitert. Mit einem Rumpfteam, in dem mehrere Spieler der SVM-Bezirksligamannschaft ihr Drittligadebüt gaben, erkämpften sich die Niedersachsen am vergangenen Sonnabend beim Spitzenreiter ein beachtliches 0:0.

