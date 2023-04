VfL Wolfsburg muss sich gegen Leverkusen mit Remis begnügen Stand: 16.04.2023 22:09 Uhr Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg ist dem angepeilten Europapokalplatz nicht näher gekommen. Im Heimspiel gegen Konkurrent Bayer Leverkusen kamen die Niedersachsen am Sonntagabend nicht über ein 0:0 hinaus.

von Christian Görtzen

In Abwesenheit von Kapitän Maximilian Arnold (Magenverstimmung) bot die Mannschaft von VfL-Trainer Niko Kovac eine mäßige Leistung. In der Offensive brachten die "Wölfe" sehr wenig zustande. Wolfsburg bleibt mit jetzt 40 Punkten auch nach dem 28. Spieltag auf dem neunten Tabellenplatz.

"Wölfe" lange Zeit sehr passiv

Nach einer tristen ersten halben Stunde wurde es zeitweilig etwas lebhafter. Die "Wölfe", die zum Beginn der Partie abwartend agiert hatten, kamen nach einer Balleroberung von Paulo Otavio gegen Jeremie Frimpong zu einer ersten Gelegenheit: Die Flanke des Brasilianers köpfte Yannick Gerhardt über das Tor (33.). Auf der Gegenseite probierte es Moussa Diaby mit einem Schuss aus spitzem Winkel, doch VfL-Keeper Koen Casteels packte zu (36.). Viel mehr passierte allerdings nicht. Das 0:0 war der passende Halbzeitstand.

Casteels rettet dem VfL den Punkt

Casteels war auch zu Beginn der zweiten Hälfte gefordert. Einen Schuss von Diaby wehrte er gut mit dem Fuß ab (53.). Wenige Sekunden später musste Kovac einen Wechsel vornehmen: Für Otavio, der bei einem Angriff unglücklich umgeknickt war, ging es nicht mehr weiter. Kevin Paredes kam für ihn.

In der Folgezeit waren die Gäste der Führung näher als der VfL. Kerem Demirbay scheiterte an Casteels, seinen Schuss aus 20 Metern wehrte der Belgier gut ab (69.). Kurz darauf - endlich einmal - wieder eine Möglichkeit für die Wolfsburger. Der erst kurz zuvor eingewechselte Patrick Wimmer scheiterte aber an Bayer-Keeper Lukas Hradecky (72.). Sein Wolfsburger Pendant Casteels rettete dem VfL mit einer starken Parade gegen Amine Adli den Punkt (88.).

"Es war ein enges Spiel mit guten Defensivreihen. Unter dem Strich sind wir zufrieden mit dem Punkt, weil wir einem richtig guten Gegner Paroli bieten konnten", bilanzierte Kovac.

28.Spieltag, 16.04.2023 19:30 Uhr VfL Wolfsburg 0 B. Leverkusen 0 Tore:

VfL Wolfsburg: Casteels - Bornauw, Guilavogui, van de Ven - J. Kaminski, F. Nmecha, Gerhardt (80. Baku), Svanberg, Paulo Otavio (54. Paredes / 80. Lacroix) - Wind, Marmoush (70. Wimmer)

B. Leverkusen: Hradecky - Kossounou, Andrich, Tapsoba - Frimpong, Demirbay, Amiri (78. Tah), Hincapié - Diaby, Azmoun (62. Wirtz), Hlozek (78. Adli)

Zuschauer: 20137



