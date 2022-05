VfL Wolfsburg feiert Auswärtssieg beim 1. FC Köln Stand: 07.05.2022 17:25 Uhr Der VfL Wolfsburg hat sein letztes Auswärtsspiel in dieser Bundesliga-Saison etwas überraschend gewonnen. Die Niedersachsen siegten am Sonnabend mit 1:0 (1:0) beim 1. FC Köln.

Trotzdem stürmten am Ende die FC-Fans den Rasen und feierten ihre Mannschaft frenetisch: Durch die Niederlage der TSG Hoffenheim gegen Bayer Leverkusen (2:4) hat Köln die Teilnahme an einem Europacup-Wettbewerb sicher.

AUDIO: VfL-Torwart Pervan: "Ein Zu-Null-Sieg ist das Schönste" (2 Min) VfL-Torwart Pervan: "Ein Zu-Null-Sieg ist das Schönste" (2 Min)

Vom internationalen Geschäft ist der VfL Wolfsburg in dieser Spielzeit sehr weit entfernt. Immerhin gelang im letzten Auswärtsspiel ein Achtungserfolg. Yannick Gerhardt (43.) traf für Wolfsburg und beendete die Serie der Gastgeber nach vier Siegen.

Wolfsburg zunächst nur in der Defensive

Dabei drückte Köln vom Anpfiff an, Wolfsburg kam zunächst überhaupt nicht im Spiel an, die ersten zehn Minuten fanden fast ausschließlich im und um den Strafraum der Gäste statt.

Zweimal hätte Köln auch bereits treffen können: Anthony Modestes Kopfball entschärfte Pavao Pervan im Wolfsburger Tor (3.), Benno Schmitz' Schuss klatschte an den Pfosten (6.). Erst nach zwanzig Minuten zeigte sich auch Wolfsburg hin und wieder vor dem Tor, ohne dabei allerdings gefährlich zu werden.

Ex-Kölner Gerhardt trifft

Dennoch war das Spiel nun ausgeglichener, als die Pause näherkam, wirkte Köln nach der schwungvollen Anfangsphase plötzlich müde - und Wolfsburg traf. Der Ex-Kölner Gerhardt musste nach starker Kombination nur einschieben und verzichtete auf ausschweifenden Jubel.

Die Pause half den Kölnern dann, neuen Schwung aufzunehmen, denn auch in der zweiten Halbzeit rannten sie an. Florian Kainz (53./59.) und Modeste (69./74.) scheiterten je zweimal knapp. Das Spiel war zeitweise wieder so einseitig wie in der Anfangsphase, der Ausgleich gelang dem FC aber nicht mehr. Den Fans war es egal. Sie feierten trotzdem.

33.Spieltag, 07.05.2022 15:30 Uhr 1. FC Köln 0 VfL Wolfsburg 1 Tore: 0: 1 Gerhardt (43.)

1. FC Köln: Schwäbe - Schmitz (81. K. Schindler), Kilian (87. Lemperle), Hübers, Hector - Özcan, Skhiri - Thielmann (62. Ljubicic), Uth (87. Duda), Kainz (81. Schaub) - Modeste

VfL Wolfsburg: Pervan - Baku, Lacroix, Brooks, van de Ven (68. Vranckx) - Schlager, Arnold - Gerhardt, Kruse (69. F. Nmecha) - L. Nmecha (87. Lukebakio), Wind (90.+2 Bialek)

Zuschauer: 50000 (ausverkauft)



Schlagwörter zu diesem Artikel Bundesliga VfL Wolfsburg