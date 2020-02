Stand: 20.02.2020 09:46 Uhr

Europa League in Wolfsburg: Die Schweden kommen

Europapokal - das steht gemeinhin für Flutlicht, große Bühne und volle Hütte. Für den VfL Wolfsburg hingegen ist die Europa League eher eine ambivalente Sache. Bislang kamen im Schnitt nur 10.800 Zuschauer zu den drei Heimpartien in dieser Saison. Wirklich heiß ist man auf das Hinspiel in der Zwischenrunde der Europa League heute Abend in Wolfsburg (21 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) allerdings in Schweden. Denn VfL-Gegner Malmö FF wird von mehr als 4.000 Fans nach Niedersachsen begleitet - mehr Gästeanhänger als bei manch einem Bundesligaspiel der "Wölfe" und mehr Fans, als der schwedische Rekordmeister jemals zuvor international dabei hatte.

Mögliche Aufstellung VfL Wolfsburg





















Polizei erwartet friedliche schwedische Fans

Die Schweden-Invasion dürfte eine friedliche werden. Die Fanszene in Schweden allgemein und speziell in Malmö gilt als nicht gewaltbereit.

Weitere Informationen Europa League K.o.-Runde: Ansetzungen und Ergebnisse Wer bleibt im Rennen um den Sieg in der Europa League? Die aktuellen Ansetzungen und Ergebnisse der K.o..-Runde im Überblick. mehr

So bezeichnet sich der größte Fanclub, die MFF-Supporters, als "gemeinnützige und unpolitische Organisation, die gegen Gewalt und Rassismus ist". Und zur Philosophie der Club-Verantwortlichen gehört es, dass sich Auswärtsfans häufig frei im Malmöer Stadion bewegen und sich sogar einen Platz außerhalb des Gästeblocks suchen dürfen. Die Wolfsburger Polizei sieht der Begegnung deshalb gelassener entgegen, als das beim letzten Vorrundenspiel gegen AS Saint-Etienne (1:0) mit 900 angereisten und zum Teil gewaltbereiten Franzosen der Fall war. "Wir gehen davon aus, dass es sich um tatsächlich fußballbegeisterte Fans handelt und erwarten ein Europa-Fest rund um den Fußball", erklärte Polizeisprecher Sven-Marco Claus dem "sportbuzzer".

Ex-Coach Rösler: "Malmö macht sich nicht in die Hose"

Malmö hat seit dreieinhalb Monaten keine Ligapartie mehr bestritten. Wolfsburgs Xaver Schlager sieht darin "weder einen Vor- noch einen Nachteil. Aber wir können nicht darauf hoffen, dass sie schlechter drauf sind. Die bereiten sich seit Wochen auf dieses eine Spiel vor." Das sieht Malmös Ex-Trainer Uwe Rösler ebenso: "Malmö kommt mit einer erfahrenen Mannschaft, die sich vor Wolfsburg nicht in die Hose machen wird", sagte der 51-Jährige, der den Europapokal-Finalisten von 1979 noch bis Dezember betreute und jetzt Bundesligacoach bei Fortuna Düsseldorf ist. Sein Nachfolger kennt den deutschen Fußball ebenfalls gut: Es ist der Däne Jon Dahl Tomasson, der 2005/2006 für den VfB Stuttgart stürmte.

VfL Wolfsburg bangt um Guilavogui-Einsatz

Die Vorbereitung auf das Spiel war für Wolfsburgs Coach Oliver Glasner nach eigenem Bekunden nicht problemfrei.

VfL-Coach Glasner: "Haben Selbstvertrauen getankt" NDR Info - 19.02.2020 15:08 Uhr Autor/in: Klein, Kristoffer Am Donnerstag trifft der VfL Wolfsburg in der Zwischenrunde der Europa-League auf den schwedischen Rekordmeister Malmö FF. Trainer Glasner ist zuversichtlich.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

"Wir haben den Gegner noch nicht im ernsthaften Wettkampfmodus gesehen. Und der Trainerwechsel in Malmö ist auch gleichbedeutend mit einem Systemwechsel", sagte Glasner, der am Mittwoch zudem um den Einsatz von Kapitän Josuha Guilavogui (Knieprobleme) bangt: "Er hat zwar heute große Teile des Trainings mitgemacht. Aber wir müssen schauen, wie sein Knie reagiert".

Da im Brasilianer William ein weiterer Defensivspieler für den Rest der Saison ausfällt, denkt der österreichische Coach über einen Einsatz des in der Bundesliga gesperrten Verteidigers Marin Pongracic nach: "Jetzt beginnen die intensiven Wochen. Wir schauen deshalb sehr genau darauf, wie wir die Belastung der Spieler steuern. Deshalb ist Marin eine ernsthafte Option für das Spiel gegen Malmö."

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 20.02.2020 | 23:03 Uhr