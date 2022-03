VfL Osnabrück - Eintracht Braunschweig: Trainer Scherning und Schiele im Interview

VfL Osnabrück - Eintracht Braunschweig: "Topspiel mit Topstimmung" Stand: 24.03.2022 16:01 Uhr Der VfL Osnabrück empfängt am Sonnabend Eintracht Braunschweig zum Drittliga-Topspiel. Der Sportclub zeigt das Niedersachsen-Duell ab 14 Uhr live im TV und bei NDR.de und hat vorab mit den Trainern Daniel Scherning sowie Michael Schiele gesprochen.

von Florian Neuhauss

Die Partie an der Bremer Brücke, die Mitte Februar wegen Sturmschäden am Stadion abgesagt worden war, steht an diesem Wochenende im Fokus. Und das nicht nur wegen der engen Tabellenkonstellation im Rennen um den Aufstieg in die Zweite Liga - aufgrund der Länderspielpause findet ansonsten in den ersten drei Ligen kein anderes Spiel statt. Für VfL-Coach Scherning und Eintracht-Trainer Schiele ist das extra Ansporn.

Herr Scherning, Herr Schiele, auf Ihr Spiel sind alle Augen gerichtet. Merken Sie bei sich und Ihren Spielern, dass es besonders kribbelt?

Daniel Scherning: Ich merke schon eine Vorfreude in der Mannschaft und auch in der Stadt - nicht zuletzt nach den beiden jüngsten Siegen gegen Berlin und in Zwickau. Wegen der tabellarischen Situation hat das Spiel natürlich einen besonderen Stellenwert. Und ich finde, beide Teams haben sich die große Beachtung auch verdient.

Michael Schiele: Es kribbelt auf jeden Fall! Das ist ein Spitzenspiel zwischen zwei formstarken Teams mit jeweils gutem Kader. Die Clubs schenken sich nichts. Da werden Kleinigkeiten entscheiden. Wir hatten nach unserem Spiel am Montag in Dortmund (1:0) eine kurze Woche. Wir haben den Sieg kurz genossen - und fahren jetzt zuversichtlich nach Osnabrück.

Angesichts der Tabellenkonstellation sieht es für den VfL Osnabrück schon fast nach einem Alles-oder-Nichts-Spiel aus.

Scherning: Ich glaube nicht, dass das Spiel einen entscheidenden Charakter hat. Dafür sind danach noch zu viele Partien zu absolvieren. Wir sind mittendrin im Aufstiegsrennen und da stehen wir auch zu Recht. Aber das Spiel ist auf jeden Fall sehr wichtig. Es geht jetzt in die letzte, die entscheidende Phase. Es geht um jeden Sieg.

Wie beurteilen Sie die Situation, Herr Schiele?

Schiele: Es ist alles sehr eng zusammen. Nachdem jetzt feststeht, dass Türkgücü München die Saison nicht zu Ende spielen wird, noch einmal mehr. Bis zum VfL Osnabrück auf Rang sieben dürfen sich noch alle Mannschaften Hoffnungen machen. In den letzten acht Spielen kann sich wirklich noch viel tun. Und ich denke, dass drei, vier Teams noch bis zum Ende um den zweiten und dritten Platz kämpfen werden.

Ihre Teams belegen in der Auswärtstabelle Rang vier und eins - und schneiden damit besser ab als in der Heimtabelle. Ist es da Vor- oder Nachteil, dass das Spiel an der Bremer Brücke stattfindet?

Schiele: In Osnabrück zu spielen, ist immer unangenehm. Mit den Zuschauern im Rücken wird die Brücke beben. Es wird ein Topspiel mit einer Topstimmung. Und ich hoffe, dass uns auch viele Fans aus Braunschweig begleiten werden.

Wenn man die Zahlen heranzieht, dann sind bei unseren Heim- und Auswärtsspielen Ballbesitz, Pässe und Pressing sehr ausgeglichen. Insgesamt haben wir zu Hause nicht ganz die Punktezahl geholt, die wir uns vorgestellt hatten. Vielleicht haben wir zu Hause aber doch einen größeren Rucksack und genauso haben auch die Gegner im eigenen Stadion mehr Druck. Wir sind unangenehm, das tut uns gut.

Scherning: Wir haben zu Hause nicht so schlecht gespielt, wie es die reinen Ergebnisse ausdrücken. Da rückt etwas in den Fokus, was vielleicht gar nicht so ist. An der Brücke haben wir einige enge Spiele knapp verloren - wie gegen Freiburg II oder Zwickau. Und auswärts haben wir solche Partien gewonnen, sodass unsere Bilanz da wirklich top ausfällt. Wir haben nach dem Komplett-Umbruch im Sommer - neue Mannschaft, neuer Trainer, neuer Manager - Zeit gebraucht. Aber wir punkten nach der Winterpause auch zu Hause konstant und gehen den nächsten Entwicklungsschritt.

Welche Rolle spielt es bei der "Heimschwäche", dass aufgrund der Corona-Pandemie lange Zuschauerbeschränkungen galten?

Scherning: Mit Blick auf die Leistungen gefällt mir der Begriff Heimschwäche nicht. Aber die Zuschauer sind auf jeden Fall ein wichtiger Faktor. Schon beim Spiel gegen den 1. FC Kaiserslautern, bei dem es fast keine Beschränkungen mehr gab, waren 14.500 Zuschauer da. Das dürfte gegen Braunschweig ähnlich sein. Gerade an der Brücke können die Fans Euphorie entfachen. Und das kommt uns bei unserer Spielweise entgegen.

Schiele: Auch wenn wir unser letztes Heimspiel gegen Saarbrücken verloren haben, hat man schon einen deutlichen Unterschied zu den vergangenen Monaten gespürt. Wie die Zuschauer uns unterstützt haben, war extrem positiv. Wir haben noch vier Heimspiele, wenn uns unsere Fans auch künftig so nach vorne peitschen, kann sich das auch in den Ergebnissen bemerkbar machen.

Ich freue mich einfach, dass die Zuschauer nach zwei Jahren endlich zurück sind - und hoffe, dass die Stadien offenbleiben. Genau dafür spielen wir Fußball. Ich habe mich auch wegen der Fans für diesen Club entschieden. Da spürt man die ganze Wucht und die Tradition eines Vereins.

