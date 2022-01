Deniz Undav lebt sein belgisches Märchen Stand: 26.01.2022 15:04 Uhr Deniz Undav sorgt in Belgien für Furore. Der im niedersächsichen Achim geborene Ex-Profi des SV Meppen ist mit Aufsteiger Saint-Gilloise als Spitzenreiter auf Meisterschaftskurs und führt zudem mit 18 Treffern die Torjägerliste an.

Es klingt wie ein Märchen, und "für mich persönlich ist es schon eins", sagte der Stürmer "Sport1", fügte aber hinzu: "Wir müssen das Märchen erst noch zu Ende schreiben." Das gar nicht mal so unwahrscheinliche Ende wäre für Undavs Club der erste Meistertitel seit 87 Jahren. Satte neun Punkte Vorsprung hat "SG" vor Verfolger Royal Antwerpen.

Titelverteidiger FC Brügge, bei dem Undav und seine Teamkollegen am Donnerstagabend zum Spitzenspiel antreten, ist nur Dritter, dahinter folgt Rekordmeister RSC Anderlecht. Aller Voraussicht nach wird dieses Quartett nach Abschluss der Hauptrunde in den Play-offs den neuen Titelträger Belgiens ausspielen.

Undav glänzt auch als Vorbereiter

Der 25-jährige Undav hat mit seinen 18 Saisontoren und zehn Vorlagen großen Anteil an der märchenhaften Geschichte von Royal Union Saint-Gilloise, dessen größte Erfolge lange zurückliegen. Zwar wurde der Club, der in einem Brüsseler Vorort beheimatet ist, schon elf Mal belgischer Meister - der letzte Titel datiert aber von vor dem Zweiten Weltkrieg. Dank 60 Siegen in Serie - ein bis heute gültiger Rekord in Belgien - wurde Saint-Gilloise von 1933 bis 1935 dreimal hintereinander Meister.

Das denkmalgeschützte Stadion Joseph Marien versprüht noch immer den Geist jener Zeit. Danach ging es bergab, erst 2021 gelang Saint Gilloise nach 48 Jahren die Rückkehr ins Oberhaus. Auch dazu trug Undav wesentlich bei. Der Angreifer, der zuvor beim TSV Havelse und auch beim SV Meppen regelmäßig getroffen hatte, markierte 17 Saisontore. Und machte einfach weiter. Schon das Erstliga-Debüt geriet furios: Beim sensationellen 3:1-Erfolg beim RSC Anderlecht schnürte er einen Doppelpack.

Vor wenigen Wochen traf er gegen den RFC Seraing sogar einmal am Sonnabend und einmal am Dienstag - wegen Nebels war die Partie in der Pause abgebrochen und drei Tage später fortgesetzt worden. Undav war also einfach in beiden Halbzeiten erfolgreich, am Ende hieß es 4:0 und der "Meister", wie der Stürmer inzwischen gerufen wird, übernahm die Führung in der Torjägerliste. "Wunderbar", schrieb Union daraufhin bei Twitter auf Deutsch.

Im Sommer in der Bundesliga?

Und wie geht es weiter? Undav, dessen Vertrag bei Saint-Gilloise bis 2023 läuft, träumt von einer der europäischen Topligen - laut der belgischen Zeitung "Le Soir" hat er bereits ab Sommer bei einem deutschen Bundesligisten unterschrieben. Mit der Rückkehr in die Heimat würde Undavs großer Traum von der Nationalmannschaft näher rücken. "Mir ist absolut klar, dass das hehre Ziele sind. Aber warum nicht danach streben?", fragte der Deutsch-Türke jüngst im "kicker". Es wäre das nächste Fußball-Märchen.

