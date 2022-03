Spitzenreiter St. Pauli: Fast volles Haus und Heimsieg gegen Heidenheim Stand: 18.03.2022 20:27 Uhr Der FC St. Pauli hat am Freitagabend im Zweitliga-Aufstiegsrennen vorgelegt. Durch den 1:0 (0:0)-Heimsieg im fast vollbesetzten Millerntor-Stadion gegen 1. FC Heidenheim übernahmen die Kiezkicker zumindest vorübergehend die Tabellenführung.

von Matthias Heidrich

Die knapp 22.433 Fans mussten allerdings lange warten, ehe sie jubeln durften. Das Team von Trainer Timo Schultz tat sich gegen geschickt verteidigende Heidenheimer schwer. Doch in der 67. Minute brach Daniel-Kofi Kyereh den Bann und erzielte das Tor des Tages für die Kiezkicker, die damit ihren zehnten Heimsieg feierten.

Die drei hart erkämpften Punkte könnten in der Endabrechnung noch sehr viel Wert sein für St. Pauli. Am Samstagabend treffen Werder Bremen und der SV Darmstadt 98 direkt aufeinander. Die beiden Verfolger werden Punkte einbüßen.

Kyereh trifft für St. Pauli

St. Pauli lieferte gegen Heidenheim eine schwache erste Hälfte ab. Die Gastgeber hatten zwar mehr vom Spiel, wurden aber nie wirklich gefährlich. Glück hatten sie zudem in der 22. Minute, als ein Handspiel von Jakov Medic im eigenen Strafraum von Schiedsrichter Bastian Dankert nicht geahndet wurde und auch der Videoassistent in Köln nicht eingriff.

Nach der Pause wurden die Offensivaktionen der Kiezkicker zielstrebiger. Der Lohn war das Kyereh-Tor nach einer schönen Flanke von Leart Paqarada. Heidenheims Hintermannschaft hatte für einen Moment die Übersicht verloren.

Kyereh hätte in der 71. Minute auf 2:0 stellen können, war in der Mitte vollkommen frei. Doch der glücklose Guido Burgstaller schoss selbst aus spitzem Winkel und vergab so die Riesenchance. Eigensinn, der beinahe den Sieg gekostet hätte. Doch Tim Kleindienst köpfte den Ball kurz vor Schluss zum Glück für St. Pauli und die über 22.000 Fans im Millerntor-Stadion nur an die Latte (83.).

27.Spieltag, 18.03.2022 18:30 Uhr FC St. Pauli 1 Heidenheim 0 Tore: 1 :0 Kyereh (67.)

FC St. Pauli: Vasilj - Dzwigala (83. Zander), Beifus, Medic, Paqarada - Smith (83. Buchtmann) - Irvine, Hartel - Kyereh (90.+3 Ritzka) - Burgstaller (87. Matanovic), Makienok

Heidenheim: K. Müller - Hüsing, Mainka (75. M. Malone), Siersleben - Rittmüller (81. J. Stark), Theuerkauf - Burnic (57. Schöppner), Geipl (75. Leipertz) - Kühlwetter (57. Kleindienst), Mohr - Schimmer

Zuschauer: 22433



