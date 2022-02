Politik macht HSV Hoffnung: Gegen Karlsruhe vor 25.000 Fans? Stand: 20.02.2022 12:05 Uhr Fußball-Zweitligist Hamburger SV darf im Viertelfinale des DFB-Pokals am 2. März gegen den Karlsruher SC womöglich mehr als den derzeit erlaubten 10.000 Zuschauern Einlass gewähren. Die Bürgerschaftsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen will sich dafür einsetzen.

"Mit Blick auf das anstehende Pokalspiel des HSV am 2. März sprechen wir uns nun ebenfalls für eine Anhebung der Zuschauendenzahl aus", erklärte Maryam Blumenthal, Sprecherin für Sport und Berufliche Bildung/Ausbildungsberufe der Hamburger Grünen, am Sonntag. Die Partei, die im Stadtstaat gemeinsam mit der SPD regiert, will die für den 4. März vorgesehenen Lockerungen der Corona-Regeln bei Sportgroßveranstaltungen wegen der Pokalpartie um zwei Tage vorverlegen. Bislang sind dabei nur 10.000 Zuschauer erlaubt, aus Sicht der Grünen-Fraktion wären aber auch 25.000 möglich.

Weitere Informationen Mehr Fans in Hallen und Stadien - Vollauslastung ab 20. März möglich Der Sport kann ab dem 4. März mit deutlich mehr Zuschauern planen. Ab dem 20. März dürfen Stadien und Hallen dann wieder voll ausgelastet werden. mehr

"An der Zeit, den Fans entgegenzukommen"

Die Corona-Lage ermögliche laut Blumenthal etwas Spielraum. Eine Ausnahmegenehmigung unter Einhaltung bekannter Sicherheitsstandards wäre aufgrund des auf der Ministerpräsidentenkonferenz beschlossenen und zwei Tage später folgenden Lockerungsschrittes vertretbar. "Es ist an der Zeit, den Fans, die der Hamburger Fußball in den letzten zwei Jahren durch die vielen Geisterspiele schmerzlich vermisst hat, jetzt entgegenzukommen", sagte die Grünen-Abgeordnete.

Der FC St. Pauli bestreitet sein DFB-Pokal-Viertelfinale bereits am 1. März - allerdings auswärts beim Bundesligisten 1. FC Union Berlin.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 20.02.2022 | 19:30 Uhr