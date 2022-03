Ohne fünf Stammkräfte: Werder gewinnt Topspiel gegen Darmstadt

Stand: 19.03.2022 22:26 Uhr

Werder Bremen hat am Samstagabend das Spitzenspiel der 2. Fußball-Bundesliga gegen Darmstadt 98 mit 1:0 (1:0) gewonnen - und das in Abwesenheit von fünf Stammkräften. Zum Matchwinner gegen lange in Unterzahl spielende Hessen wurde Niclas Füllkrug.