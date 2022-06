Nationalspielerin Alexandra Popp mit Corona infiziert Stand: 15.06.2022 10:35 Uhr Alexandra Popp steht der Nationalmannschaft vorerst nicht zur Verfügung. Die 31 Jahre alte Kapitänin ist im EM-Trainingslager in Herzogenaurach positiv auf das Coronavirus getestet worden und wurde umgehend isoliert.

Nach Angaben des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) fiel der Test der Stürmerin vom Meister und Pokalsieger VfL Wolfsburg positiv aus, nachdem sie zuvor leichte Symptome verspürt hatte. Die folgenden Kontrollen beim kompletten Kader und Staff brachten allesamt negative Ergebnisse. Bei der allgemeinen Testung zu Beginn des Trainingslagers war Popp ebenfalls noch negativ gewesen.

Letzter Härtetest gegen die Schweiz ohne Popp?

Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg absolviert am 24. Juni in Erfurt gegen die Schweiz den letzten Härtetest vor der Europameisterschaft in England (6. bis 31. Juli). Den wird Popp möglicherweise verpassen. Das erste Gruppenspiel bestreiten die deutschen Frauen am 8. Juli gegen Dänemark.

Die 31-Jährige ist mit 113 Länderspielen die erfahrenste Akteurin im Kader. Erst im April hatte sie beim 3:0 gegen Portugal in der WM-Qualifikation nach fast einjähriger Pause (Knorpelverletzung im Knie) ihr Comeback im DFB-Team gefeiert.

