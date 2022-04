Nächster Transferkracher: VfL-Frauen holen Hegering aus München Stand: 25.04.2022 13:25 Uhr Nach Merle Frohms und Jule Brand haben die VfL-Frauen mit Marina Hegering für die kommende Bundesligasaison die dritte deutsche Nationalspielerin verpflichtet. Die Innenverteidigerin kommt vom großen Rivalen FC Bayern München.

"Marina hat sich im Laufe ihrer schon langen Karriere ständig weiterentwickelt und nie aufgehört, besser zu werden", sagte Wolfsburgs Manager Ralf Kellermann. Die 32-Jährige erhält einen Vierjahresvertrag - nach den ersten zwei Jahren soll sie vom Platz ins Trainerteam der "Wölfinnen" wechseln.

Kellermann: "Absolute Bereicherung für unseren Kader"

"Wir sind sehr glücklich, dass wir sie für ein Engagement beim VfL Wolfsburg über ihre aktive Karriere hinaus gewinnen konnten. Mit ihren Fähigkeiten als komplette Abwehrspielerin sowie mit ihrer großen Erfahrung, seit ihren Duisburger Zeiten auch auf internationalem Niveau, wird sie eine absolute Bereicherung für unseren künftigen Kader darstellen", ist sich Kellermann sicher.

Hegering hat, wie andere deutsche Nationalspielerinnen auch, beim DFB bereits den Lehrgang zur Erlangung der B+-Lizenz erfolgreich abgeschlossen. Kellermann sieht die gebürtige Münsterländerin mit ihren "fachlichen und persönlichen Voraussetzungen" als bestens geeignet für einen Posten als Trainerin.

Schon drei Titel an der Seite von Popp gewonnen

Nachdem Kellermann den Abgang von Almuth Schult, die es nach Los Angeles zieht, mit der Verpflichtung von Merle Frohms bereits kompensiert hatte, arbeitet er nun weiter an der Verstärkung des Kaders. Nach der 19 Jahre alten Außenbahnspielerin Brand aus Hoffenheim nun mit der erfahrenen Abwehrfrau Hegering.

In ihrer Duisburger Zeit (bis 2011) gewann sie unter anderem mit Alexandra Popp zweimal den DFB-Pokal sowie einmal den UEFA Women's Cup. Nach sechs Jahren in Leverkusen und drei Spielzeiten bei der SGS Essen, wo sie 2019 zur A-Nationalspielerin wurde, wechselte Hegering 2020 zu den Bayern.

In dieser Saison verpasste sie allerdings verletzungsbedingt einen großen Teil der Spiele. Beim Aus der Münchnerin in der Champions League gegen Paris St. Germain fehlte die Abwehrchefin ebenso wie zuletzt bei den Niederlagen ihres Noch-Teams gegen ihren künftigen Arbeitgeber in der Liga (0:6) und im Pokal (1:3).

"Karriere auf höchstem europäischem Niveau fortsetzen"

"Ich freue mich sehr, meine Karriere ab Sommer beim VfL Wolfsburg und somit auf höchstem europäischem Niveau fortsetzen zu können", sagte Hegering nach ihrer Vertragsunterzeichnung. Die Gespräche mit Kellermann und Trainer Tommy Stroot seien "wirklich gut und vertrauensvoll" gewesen.

"Besonders schätze ich die tolle Perspektive, nach meiner aktiven Laufbahn in eine Trainertätigkeit beim VfL Wolfsburg einzusteigen. Das ist absolut nicht selbstverständlich und verdeutlicht die Wertschätzung, die mir von den VfL-Verantwortlichen entgegengebracht wird."

