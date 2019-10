Stand: 14.10.2019 16:36 Uhr

Nach Instagram-Post: St. Pauli stellt Sahin frei

Fußballprofi Cenk Sahin wird nicht mehr für den Zweitligisten FC St. Pauli auflaufen. Wie die Hamburger am Montag mitteilten, wurde der türkische Angreifer "mit sofortiger Wirkung vom Trainings- und Spielbetrieb freigestellt". Sahin hatte in einem Instagram-Post seine Unterstützung für die umstrittene türkische Militäroffensive in Syrien demonstriert. "Wir sind an der Seite unseres heldenhaften Militärs und der Armeen. Unsere Gebete sind mit euch!", hatte der 25-Jährige zu einem Foto mit türkischer Flagge geschrieben.

St. Pauli: Post widerspricht den Werten des Vereins

Viele Anhänger St. Paulis hatten sich unmittelbar nach der Veröffentlichung empört gezeigt, die Ultras forderten den sofortigen Rauswurf. Der Club hatte sich von dem Post distanziert.

FC St. Pauli: Sahin vorerst freigestellt NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 12.10.2019 07:00 Uhr Autor/in: Jörg Naroska Der FC St. Pauli hat Mittelfeldspieler Cenk Sahin vorerst freigestellt. Der Fußballprofi hatte sich zuvor positiv über die türkische Militäroffensive in Nordsyrien geäußert. Jörg Naroska berichtet.







In der Vereins-Erklärung vom Montag heißt es: "Nach zahlreichen Gesprächen mit Fans, Mitgliedern und Freund*innen, deren Wurzeln in der Türkei liegen, ist uns bewusst geworden, dass wir differenzierte Wahrnehmungen und Haltungen aus anderen Kulturkreisen nicht bis ins Detail beurteilen können und sollten. Ohne jegliche Diskussion und ohne jeglichen Zweifel lehnen wir dagegen kriegerische Handlungen ab. Diese und deren Solidarisierung widersprechen grundsätzlich den Werten des Vereins."

Sahin: Keine Reue im Radio-Interview

Sahin selbst hält sich derzeit in der Türkei auf. Dort gab er laut "Hamburger Morgenpost" dem Sport-Radiosender "Radyospor" ein Interview, zeigte dabei keine Reue und äußerte sogar Unverständnis für die Haltung des Clubs: "Der Verein hat Schwierigkeiten mit dieser Art von Problemen. Es gibt einen negativen Standpunkt gegen unser Land, den ich unserem Land nicht zuordnen kann. Es ist nichts falsch mit uns", sagte der 25-Jährige, der ursprünglich am Dienstag wieder zum Training in Hamburg hätte erscheinen sollen.

Wechsel in die Türkei?

Der noch bis 2021 laufende Vertrag Sahins wurde (noch) nicht aufgelöst. Die Kiezkicker erteilten aber dem Profi, der in dieser Saison bis auf wenige Minuten im DFB-Pokal in dieser Saison nicht zum Einsatz kam, eine Trainings- und Gastspielerlaubnis bei anderen Vereinen. Laut türkischen Medien sollen Zweitligist Boluspor und Viertligist Nevsehir Belediyespor Interesse haben. Ein Transfer ist jedoch erst im Winter möglich.

