Kielerin Selina Cerci vor Debüt bei den DFB-Frauen

Selina Cerci und ihr ganz besonderer Weg ins Fußball-Glück Stand: 09.02.2022 13:15 Uhr Angreiferin Selina Cerci ist erstmals für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft nominiert worden. Es ist der Lohn für ihre starken Leistungen im Trikot von Turbine Potsdam - und ihren mutigen Lebensweg.

Es konnte einem schon angst und bange werden am vergangenen Sonntag im Ernst-Abbe-Sportfeld. Der Wind peitschte derart durch das Stadion des Bundesligisten FC Carl Zeiss Jena, dass vor Beginn des Duells mit Turbine Potsdam sogar eine der Ersatzbänke umfiel. Doch die Gäste und insbesondere ihre Top-Torjägerin Cerci ließen sich von den schwierigen Witterungsbedingungen nicht aufhalten. Eine steife Brise ist für die 21-Jährige ohnehin nichts Beunruhigendes, stammt sie doch aus Kiel und hat somit ihre ersten Lebensjahre in zuweilen sehr stürmischer Umgebung verbracht.

Cerci führt Torschützinnen-Liste an

Wie eine Naturgewalt mag die Angreiferin in dieser Saison den Verteidigerinnen der Potsamer Bundesliga-Konkurrenz erscheinen. Mit ihren drei Treffern beim 6:0-Sieg der "Torbienen" in Jena verbesserte Cerci ihre Bilanz auf elf Saisontore und ist damit aktuell die erfolgreichste Schützin der Beletage. Am Tag nach dem Jena-Gastspiel hatte sich der Wind in der thüringischen Metropole gelegt - dafür klingelte das Telefon von Cerci in ihrer Wahlheimat Potsdam Sturm. Viele Freunde, Verwandte und Bekannte wollten ihr zur erstmaligen Nationalmannschafts-Nominierung gratulieren.

Die vormalige Angreiferin von Werder Bremen wurde von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg in das Aufgebot für den "Arnold Clark Cup" in England berufen. Dort trifft die DFB-Debütantin - sie hat kein Spiel für eine deutsche Junioren-Auswahl bestritten - mit dem Rekord-Europameister vom 17. bis 23. Februar auf Spanien, Olympiasieger Kanada und die Gastgeberinnen.

Von DFB-Nominierung im Supermarkt erfahren

"Wir haben Selina schon länger auf dem Zettel und aufmerksam ihre Entwicklung verfolgt. Sie ist in einer guten Form und spielt auf einem konstant hohen Niveau. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir sie auch bei uns sehen wollen", begründete Voss-Tecklenburg die Nominierung der gebürtigen Kielerin. Als die Bundestrainerin die Torjägerin am Montag per Telefon über ihre Berufung informierte, war Cerci gerade beim Einkaufen im Supermarkt ihres Vertrauens, wie sie dem "Sportbuzzer" verriet. "Als erstes habe ich meiner Familie Bescheid gesagt. Alle haben sich total für mich gefreut."

Obgleich sie als Führende der Torschützinnen-Liste einem möglichen Debüt im DFB-Team beim Ausflug ins Mutterland des Fußballs sehr optimistisch entgegensehen kann, bleibt die 21-Jährige bescheiden: "Ich will erst einmal ankommen und reinfinden."

Von Kiel via Magdeburg und Bayern nach Bremen

Für Cerci wäre der Einstand im Nationalmannschafts-Trikot die vorläufige Krönung eines ungewöhnlichen Karrierewegs. Trotz ihres jungen Alters hat die Stürmerin bereits einige Stationen hinter sich. Ihren Stammclub SV Friedrichsort verließ sie mit 14 Jahren in Richtung Holstein Kiel. Von der KSV wechselte Cerci zwei Jahre später in eine Sportschule nach Magdeburg, weil sich Schule und Fußball in der Heimat nur noch schlecht vereinbaren ließen.

"Das war für ihre Karriere der entscheidende Schritt", sagte ihr Vater Marc-André Kuhr 2019 dem "Weser-Kurier". Zu diesem Zeitpunkt spielte seine Tochter nach einem Intermezzo beim FC Bayern München II für Werder Bremen.

Cerci spielt seit 2020 bei Turbine Potsdam

Im Trikot der Hanseatinnen feierte Cerci 2018 ihr Bundesliga-Debüt, stieg mit den Grün-Weißen am Saisonende jedoch ab. Eine Liga tiefer traf Cerci dann regelmäßig und machte so unter anderem Turbine Potsdam auf sich aufmerksam. Und weil der Brandenburger Club seit jeher eine ausgezeichnete Adresse für junge talentierte Fußballerinnen ist, unterzeichnete die Angreiferin im Mai 2020 beim sechmaligen Meister einen Vertrag. Sie wolle die "Herausforderung bei einem ambitionierten Erstligisten suchen", erklärte sie damals und sagte zudem mit Blick auf ihre persönliche Entwicklung: "Ich möchte den nächsten Schritt in meiner Karriere machen."

Zukunft ungewiss - Vertrag läuft im Sommer aus

Das ist der 21-Jährigen fraglos gelungen. Nach acht Toren für Turbine in ihrer ersten Saison schlagen nun bereits elf Treffer für sie zu Buche. Und es sind gerade erst 13 von 22 Spieltagen absolviert. Durch die Nationalmannschaft-Nominierung hat sich Cercis Marktwert noch einmal erhöht, sodass sie im Sommer wahrscheinlich die Chance erhalten wird, zu einem noch größeren Club zu wechseln.

Ihr Vertrag in Potsdam läuft aus. Über ihre Zukunft möchte sich Cerci derzeit nicht äußern. Doch mit Blick auf ihren bisherigen Karriereweg ist zumindest nicht auszuschließen, dass sich die sturmerprobte Angreiferin in ein paar Monaten für die nächste Luftveränderung entscheidet...

