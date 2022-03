Kapitänin Popp vor Comeback im DFB-Team Stand: 29.03.2022 13:58 Uhr Alexandra Popp kehrt nach knapp einjähriger Verletzungspause ins deutsche Fußball-Nationalteam zurück. Die Kapitänin wurde von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele nominiert.

Die DFB-Auswahl, die ihre Gruppe mit 18 Punkten aus sechs Spielen klar anführt, trifft am 9. April (16.30 Uhr, live im Ersten) in Bielefeld auf Verfolger Portugal (13 Zähler) sowie am 12. April in Belgrad auf Serbien (12). "Unser primäres Ziel sind die sechs Punkte. Wir wollen den nächsten großen Schritt in Richtung WM machen", sagte Voss-Tecklenburg.

Voss-Tecklenburg: "Starke Persönlichkeit"

Die 31 Jahre alte Popp hatte ihr bislang letztes von 111 Länderspielen (53 Tore) am 13. April 2021 gegen Norwegen bestritten, ehe sie aufgrund einer Knieverletzung lange ausfiel. "Es freut uns sehr, dass Poppi wieder dabei ist. Sie ist eine sehr wichtige Spielerin für uns - auf und neben dem Platz", sagte die Bundestrainerin über die Wolfsburger Offensivspielerin. "Mit ihrer starken Persönlichkeit, Präsenz, Power und Führungsstärke ist sie ein wichtiger Baustein im Gefüge unserer Mannschaft. Es ist gut, dass wir wieder mit ihr planen können."

Ihren ersten Pflichtspiel-Einsatz seit dem 25. April des vergangenen Jahres hatte die Olympiasiegerin Anfang des Monats beim 4:1-Sieg des VfL in der Bundesliga gegen den SC Freiburg verbucht, als sie sogar überraschend in der Startformation stand.

Acht weitere Comebacks

Neben der Kapitänin stehen acht weitere Spielerinnen im Aufgebot, die im Februar beim Vier-Länder-Turnier in England verletzungs- oder krankheitsbedingt gefehlt hatten. Neben den Wolfsburgerinnen Svenja Huth, Tabea Waßmuth, Kathrin Hendrich, Almuth Schult und Lena Lattwein sind auch Sjoeke Nüsken (Eintracht Frankfurt), Sydney Lohmann (FC Bayern München) und Dzsenifer Marozsan (Olympique Lyon) wieder dabei.

VIDEO: VfL Wolfsburg: Alexandra Popp ist zurück (2 Min)

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 29.03.2022 | 14:17 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundesliga VfL Wolfsburg