Holstein Kiel punktet bei müdem Tabellenführer Darmstadt Stand: 21.10.2022 21:13 Uhr Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat am Freitagabend einen verdienten Auswärtspunkt eingefahren. Bei Tabellenführer Darmstadt 98 holten die "Störche" ein 1:1 (1:0).

von Martin Schneider

Der Toptorjäger der Zweiten Liga, Steven Skrzybski, brachte mit seinem neunten Saisontreffer in der 37. Minute die KSV in Führung. Matthias Bader erzielte in der 72. Minute den aus Kieler Sicht vermeidbaren Treffer zum 1:1 - an einem Abend, an dem für die Gäste mehr drin gewesen wäre.

Dennoch sind die Kieler damit seit nunmehr fünf Partien in Folge ungeschlagen. "Die erste Halbzeit geht an uns, die zweite an Darmstadt. Ärgerlich ist für uns, wie das Gegentor fällt. Alles in allem ist es ein faires Ergebnis", sagte Kiels Trainer Marcel Rapp nach der Partie.

Kiel wartet ab, Darmstadt wirkt platt

Die Kieler, die im Gegensatz zu den Hessen unter der Woche nicht im DFB-Pokaleinsatz waren, wirkten frischer und konzentrierter in ihren Aktionen. Den "Lilien" merkte man den Kräfteverschleiss nach dem 2:1-Zweitrundensieg gegen Borussia Mönchengaldbach am Dienstagabend deutlich an.

Die KSV startete respektvoll, aber nicht ehrfüchtig und schaute sich in den ersten Spielminuten erst einmal an, was die Hessen spielerisch zu bieten haben. Da von den Gastgebern aber wenig kam, wurden die Norddeutschen mutiger - und die Halbzeitführung durch Skrzybski war die logische Konsequenz. Bis gejubelt werden durfte, vergingen allerdings fast drei Minuten. Denn der VAR überstimmte Schiedsrichter Bastian Dingert, der zuvor auf Abseits entschieden hatte - das 1:0 war verdient. Kiel spielte ansehnlichen Offensivfußball und war in der ersten Hälfte die bessere Mannschaft.

Abnutzungsduell im zweiten Durchgang

Um die KSV an diesem Abend in Bedrängnis zu bringen, hätte es einer deutlichen Leistungssteigerung der Darmstädter bedurft. Diese blieb aber zunächst aus, auch weil die Gäste die gefürchtete Offensive der Hessen nicht zum Zug kommen ließen. Die Kieler verteidigten abgezockt und hatten die Partie eigentlich im Griff - bis sie ein eigener Freistoß in der gegnerischen Hälfte um den Sieg brachte.

Die Kieler verspielten den Ball leichtfertig, Darmstadt konterte flink und Braydon Manu bediente Bader. Der zog aus sehr spitzem Winkel ab und tunnelte "Störche"-Torwart Thomas Dähne. Ein in allen Belangen unglückliches Gegentor, bei dem der Keeper der Gäste auch aufgrund seiner Zögerlichkeit nicht gut aussah.

Darmstadt hatte nun Oberwasser und plötzlich auch keine schweren Beine mehr. Die Holsteiner sahen sich Sturmläufen der Gastgeber ausgesetzt, von denen allerdings keiner ein erfolgreiches Ende hatte. Es blieb beim am Ende gerechten 1:1 nach 90 Minuten.

13.Spieltag, 21.10.2022 18:30 Uhr SV Darmstadt 1 Holstein Kiel 1 Tore: 0: 1 Skrzybski (35.) 1 :1 Bader (72.)

SV Darmstadt: Schuhen - P. Pfeiffer, J. Müller (63. Vilhelmsson), Zimmermann - Bader, T. Kempe (90.+3 Leipold), Holland, Karic (63. Ronstadt) - Marvin Mehlem (75. Ben Balla) - Manu, P. Tietz (90.+2 C. Riedel)

Holstein Kiel: Dähne - M. Schulz, Wahl, S. Lorenz - Reese (85. Obuz), Kirkeskov - Holtby (75. Ignjovski), Erras - Skrzybski (60. F. Bartels), Porath (60. Sander) - Wriedt

Zuschauer: 14650



