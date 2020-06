Stand: 13.06.2020 15:59 Uhr

Eintracht Braunschweig klettert auf Rang zwei von Johannes Freytag, NDR.de

Fußball-Drittligist Eintracht Braunschweig hält weiter den Aufstiegskurs. Die Niedersachsen hatten am Sonnabend zwar Mühe beim 2:1 (1:0)-Erfolg gegen Kellerkind SG Sonnenhof Großaspach, kletterten aber damit in der Tabelle auf Rang zwei. Der Vorsprung auf Platz vier beträgt schon drei Zähler. Martin Kobylanski und Marvin Pourié trafen für die Elf von Trainer Marco Antwerpen, die vor allem im zweiten Durchgang eine schwache Leistung zeigte und froh sein durfte, nur ein Gegentor kassiert zu haben.

Kobylanski weiter treffsicher

Antwerpen blieb seinem Rotationsprinzip treu und veränderte seine Mannschaft gegenüber dem 3:1-Erfolg in Unterhaching gleich auf acht Positionen. Lediglich Marcel Engelhardt, Danilo Wiebe und Kobylanski standen wie schon am Mittwoch von Beginn an auf dem Platz.

32.Spieltag, 13.06.2020 14:00 Uhr Braunschweig 2 Großaspach 1 Tore: 1 :0 Kobylanski (19.) 1: 1 Brünker (80.) 2 :1 Pourié (88.)

Braunschweig: Marcel Engelhardt - Wiebe, Nehrig, Burmeister (46. R. Becker) - B. Kessel (59. Otto), Kobylanski (64. Pfitzner), Kammerbauer, Kijewski - Bär, Proschwitz (74. Pourié), Bürger (46. Biankadi)

Großaspach: Reule - Gipson (46. Sommer), Gehring, Burger, Behounek (74. Sverko) - Ünlücifci, Krasniqi - Martinovic, Hingerl (64. Brünker), McKinze Gaines II - Meiser (90. Leist)

Zuschauer:



Weitere Daten zum Spiel Marcel Engelhardt - Wiebe, Nehrig, Burmeister (46. R. Becker) - B. Kessel (59. Otto), Kobylanski (64. Pfitzner), Kammerbauer, Kijewski - Bär, Proschwitz (74. Pourié), Bürger (46. Biankadi)Reule - Gipson (46. Sommer), Gehring, Burger, Behounek (74. Sverko) - Ünlücifci, Krasniqi - Martinovic, Hingerl (64. Brünker), McKinze Gaines II - Meiser (90. Leist)

Gegen den tief stehenden Tabellenvorletzten kontrollierte die Eintracht das Spielgeschehen, es fehlte den Niedersachsen aber die entscheidende Idee, um den Ball gefährlich vor das Tor der Gäste zu bringen. Großaspach lauerte auf Fehler der Braunschweiger - und so war es denn auch ein Fehlpass von Nico Kijewski, der zur ersten Torchance der Partie führte: Jonas Meiser schoss jedoch weit über das BTSV-Gehäuse (12.).

Aber die Hausherren blieben geduldig und profitierten ihrerseits dann von einem Abwehrschnitzer der Großaspacher: Ken Gipson spitzelte den Ball unfreiwillig genau in den Lauf von Nick Proschwitz. Der Stürmer legte quer auf Kobylanski, der nur noch einschieben musste (19.). Der 26-Jährige traf damit bereits zum dritten Mal in Folge und bereits zum fünften Mal seit dem Neustart der Liga. Kobylanski hatte auch die nächste Gelegenheit, scheiterte jedoch nach schönem Dribbling aus kurzer Distanz am Gäste-Keeper Maximilian Reule (30.). Mehr passierte im ersten Durchgang nicht.

BTSV harmlos, Großaspach gleicht aus

Antwerpen brachte nach dem Seitenwechsel in Merveille Biankadi und Robin Becker zwei frische Kräfte. Doch wie schon in Hälfte eins waren es die Gäste, die die erste Torgelegenheit hatten, und wieder war es Meiser. Dessen abgefälschten Schuss von der Sechzehnmeterlinie lenkte Braunschweigs Keeper Engelhardt mit den Fingerspitzen über die Latte (51.). Kurz darauf kam Marco Hingerl im Strafraum an den Ball, brachte das Spielgerät aber nicht unter Kontrolle (58.).

Die Eintracht hatte in dieser Phase den Faden völlig verloren und agierte viel zu passiv. Nach vorne gelang gar nichts mehr, immer wieder versuchten es die Hausherren mit langen Bällen auf Proschwitz - die dieser aber nur selten erlaufen konnte. Großaspach dominierte mehr und mehr die Partie. BTSV-Coach Antwerpen hatte längst mit weiteren personellen Wechseln versucht, dem harmlosen Spiel seiner Mannschaft Impulse zu geben. Doch weder Yari Otto, Marc Pfitzner oder Pourié brachten Belebung. Im Gegenteil. Die Gäste wurden immer stärker: Kamer Krasniqi traf nur den Pfosten (77.), zwei Minuten später nickte Kai Brünker eine Flanke von Marin Sverko zum längst verdienten 1:1 in die Maschen (80.).

Pourié lässt Braunschweig spät jubeln

Aber die Braunschweiger überstanden diese Druckphase und kamen endlich auch zu eigenen Torchancen. In der 85. Minute verstolperte Patrick Kammerbauer gegen Reule, kurz darauf machte es Pourié besser: Biankadis Flachpass drückte er zum 2:1 über die Linie (88.). Das reichte zum nicht mehr für möglich gehaltenen Sieg.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 3. Liga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: Sportreport | 13.06.2020 | 18:05 Uhr